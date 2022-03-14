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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:28 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:39

Göztepe’de kara bulutlar dağılmıyor! En kötü serilerden…

DHA
Göztepe’de kara bulutlar dağılmıyor! En kötü serilerden…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe, kötü gidişatı durduramıyor. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla ateş hattından çıkamayan Göz-Göz, en kötü sezonlarından birini yakaladı.

SPOR Toto Süper Lig'de deplasmanda lider Trabzonspor'a da 4-2 yenilip üst üste 6'ncı maçını kaybeden düşme hattındaki Göztepe lig tarihindeki en kötü serilerinden birini yakaladı. Süper Lig'de 5'inci sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar son olarak 1999-2000'de 8 maçlık puan alamama serisi yaşadı. O sezon küme düşen Göztepe, bu sene de çok kötü bir gidişat yakaladı.

Göz-Göz, 2001-2002'de yalnız 3 maç üst üste rakiplerinden puan alamadı ve o sezonu 7'nci sırada tamamladı. İzmir ekibi 2002-2003 sezonunda küme düşmesine rağmen art arda en fazla 4 karşılaşmayı kaybetti.


Sarı-kırmızılılar 2017-2018'de 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. İlk sezonunda iyi bir performans ortaya koyan Göztepe sadece 2 maç üst üste kaybetti ve maratonu 6'ncı durumda bitirdi. Göztepe, 2018-2019 sezonunda ise küme düşmekten kılpayı kurtuldu. Sezonu 15'inci sırada noktalayan Göztepe, en fazla 4 müsabakasını peş peşe kaybetti.

Ertesi sezon ise daha iyi bir tablo ortaya çizen Göz-Göz, üst üste en fazla 3 maç kaybetti. Geçen sezonu da rahat geçiren sarı-kırmızılı ekip kötü gittiği dönemlerde en fazla 3 karşılaşmasından üst üste puansız ayrıldı.


Bu sezona büyük umutlarla başlayan Göztepe alt sıralardan hiçbir zaman uzaklaşamadı. Sadece ikinci yarının ilk 4 maçında rakiplerini yenen Göztepe, taraftarını umutlandırsa da ardından büyük düşüşe geçti.

Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederek 6 maçtır hanesine hiç puan yazdıramayan Göztepe, 27 puanda kalarak 18'inci sıraya geriledi. Kalan 9 haftada kader maçlarına çıkacak Göz-Göz, cumartesi günü evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

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Göztepe’de kara bulutlar dağılmıyor! En kötü serilerden…
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