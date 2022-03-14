Son dakika: Kriz büyüyor! MHK’nin kararı sonrası hakemlerden flaş karar...

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

Erman Toroğlu, MHK'nin kararı sonrası şu açıklamaları yaptı: "MHK vallahi çok doğru yaptı, bir yerden başlamak lazımdı. Akrabalıklar da bitti. Gerisi de gelecek. Birkaç kellenin daha alınması lazım. Kumar oynayan adamdan, bahis oynayan adamdan hakem olmaz. "Bu işin zamanı mıydı?" diyorlar. Zamanıydı, böyle şeyler beklenmez."