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Giriş Tarihi: 14.3.2022 14:18 Son Güncelleme: 14.3.2022 14:23

Son dakika: Kriz büyüyor! MHK'nin kararı sonrası hakemlerden flaş karar...

İHA
Son dakika: Kriz büyüyor! MHK’nin kararı sonrası hakemlerden flaş karar...

Son dakika haberleri... MHK'nin aldığı flaş kararla aralarında FIFA kokartlı olan 13 Süper Lig hakeminin görevine son verilmişti. MHK'nin bu kararı sonrası tartışmalar da devam ederken liste dışı kalan hakemler flaş bir adım geldi. Ayrıca Erman Toroğlu da MHK kararı sonrası çarpıcı sözler sarf etti kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev yapan hakem listesinde önemli bir değişime gitmiş ve aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen'in de bulunduğu birçok tecrübeli hakemi liste dışı bırakmıştı.


MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

TFF'DEN MHK KARARI AÇIKLAMASI

Federasyondan yapılan açıklamada, "MHK, göreve geldiğinden bu yana büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir." denildi.

FIFA KOKARTLI TECRÜBELİ İSİMLER LİSTE DIŞI KALDI

Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in bulunmaması dikkati çekti.

13 HAKEMDEN FLAŞ KARAR

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından liste dışı bırakılan 13 hakemden bir kısmı Tahkim Kurulu'na başvuracak. Bu hakemler, iç hukuk yollarını tükettikten sonra ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmeyi düşünüyor.

HAKEMLER HUKUK YOLUNA GİDİYOR

Bu liste dışı bırakılan 13 hakemden bazıları, TFF Tahkim Kurulu'na giderek itirazda bulunacak. Tahkim'den ret cevabı alınması halinde ise iç hukuk yollarını tüketecek hakemlerin son durağı AİHM olacak. AİHM için hakemlerin en büyük güvencesi ise Serkan Akal örneği. Üst Klasman Yardımcı Hakemi olan Akal, 2014-2015 sezonunda kariyerini noktalamıştı.

Başarılı bir dönem geçirmesine rağmen haksız şekilde klasman düşürüldüğünü belirten Serkan Akal, MHK ve Tahkim Kurulu'na başvurmuş ancak bu mecralarda reddedilmesinin ardından olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı.

AİHM de adil yargılanma hakkını içeren 6. maddesinin ihlali kararıyla TFF'nin, Serkan Akal'a 12 bin 500 Euro tazminat ödemesine karar vermişti. Ayrıca hakemlerin birçoğu hem Tahkim Kurulu hem de MHK üyelerine suç duyurusunda bulunmayı da düşünüyor.

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

Erman Toroğlu, MHK'nin kararı sonrası şu açıklamaları yaptı: "MHK vallahi çok doğru yaptı, bir yerden başlamak lazımdı. Akrabalıklar da bitti. Gerisi de gelecek. Birkaç kellenin daha alınması lazım. Kumar oynayan adamdan, bahis oynayan adamdan hakem olmaz. "Bu işin zamanı mıydı?" diyorlar. Zamanıydı, böyle şeyler beklenmez."

"Bunlar, Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin! Bazı kulüp başkanlarıyla kol kola gelip, yarın federasyon başkanı olmaya çalışmayın!"

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