Rıza Çalımbay’dan Önder Karaveli ve Valerien Ismael açıklaması!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Futbol Plus Youtube kanalına konuk oldu. Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'un bu sezonki hedefinden bahsederken, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili aldığı karar ve Beşiktaş'ın Valerien Ismael'i teknik direktörlük görevine getirmesiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

"BU SENE BÜTÜN AMACIMIZ TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK"

Sivasspor'un performansını değerlendiren Rıza Çalımbay, "Şu anda bulunduğumuz konumdan memnun değiliz, daha iyi olmamız gerekiyordu. Sezon başı çok erken başlamamız dezavantaj oldu. Hiçbir hazırlık maçı yapmadan resmi karşılaşmalara başladık ve oralarda bir takım sakatlıklar yaşadık. İstediğimiz transferleri de yapamadık. Bazı arkadaşları lig başladıktan sonra transfer ettik. Ama sonradan tekrar toparladık. Son 2 maçımızı da gayet iyi bitirdik. Tekrardan amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Benim Sivasspor'da 3. senem, bu 3 senede üst üste 2 sene Avrupa'ya gittik. Bu sene bütün amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak. Alanya'yı elersek finaldeyiz. Hem o, hem de Süper Lig'de kendimizi garantiye almamız gerekiyor" dedi.

"BİRKAÇ HAKEMİN BİR ŞEYLER AÇIKLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

13 hakem operasyonuyla ilgili ise Çalımbay, "Birden bire oldu. Birkaç hakem arkadaşın çıkıp bir şeyler açıklayacağını düşünüyorum. Geçen sezon Fırat Aydınus'un yaşı doldu, maçtan sonra bize teşekkür etti ve emekli oldu. 1 ay geçti yeni kural çıkarıp geri aldılar Fırat Aydınus'u. E 2-3 ay sonra yeniden gönderdiler. Demek ki bizim bilemediğimiz farklı şeyler var. Onu kim bilebilir; ya kararı verenler ya da hakem arkadaşlar. İyi şeyler çıkacağını zannetmiyorum. Dünya çapında tanınmış bir hakemimizin mağdur edilmesi normal değil, zamanlama da yanlış" diye konuştu.

"ÖNDER KARAVELİ 8 MAÇI GÖTÜREBİLİRDİ"

Son olarak Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine Valerien Ismael'in getirilmesiyle ilgili ise tecrübeli teknik adam, "Yönetimin aldığı bir karar. Kendi düşüncem; 8 maç kalmış, yeni bir antrenör getirmişsiniz. Önder Karaveli 8 maçı götürebilirdi. Sezon sonunda güzelce bir karar verilebilirdi. Ben kendisini tam tanımıyorum tanıdığımız birisi değil" ifadelerini kullandı.