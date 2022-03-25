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Giriş Tarihi: 25.3.2022 13:31

Trabzonspor'un forveti Koita gole hasret

İHA
Trabzonspor’un forveti Koita gole hasret

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü yararlanamadığı forvet oyuncusu Fode Koita, gole hasret kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de hücum hattındaki zenginliğiyle dikkat çeken ve 19 takımdan daha çok gol atan bordo-mavililerin forvet hattına sezon başında transfer edilen Fode Koita kayıplara karıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen 31 yaşındaki Koita, bordo-mavili forma altında Süper Lig'de henüz gol atamadı.

Süper Lig'de 13 maçta görev alan Koita'nın, bordo-mavili takımla ilk on birde başladığı maç bulunmuyor. Fode Koita, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor ile oynanan maçta 90 dakika sahada kaldı. Gineli futbolcu, bu maçta takıma galibiyeti getiren tek golü atan isim olmuştu.

SAKATLIKLAR KABUSU OLDU
Sezon başında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'dan transfer edilen Fode Koita, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Karadeniz ekibinde kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Antrenmanlarda ve maçlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Koita, 16 maç kaçırdı. Forma giydiği 13 maçta ise 166 dakika sahada kalabildi.

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Trabzonspor'un forveti Koita gole hasret
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