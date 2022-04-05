Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbi öncesi alarmı Kerem
Giriş Tarihi: 5.4.2022

Derbi öncesi alarmı Kerem

Derbi öncesi alarmı Kerem
Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçı ile birlikte sakat futbolculara döndü. Milli takımlarından sakat dönen Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavileri devam ederken, iki oyuncunun da sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyeceği bildirildi. Koronavirüs'ü atlatan Sacha Boey ve ağrıları geçen Omar ise göreve hazır. Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun da MR'ında kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Kerem'in derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı, son kararın maç günü verileceği iletildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
60’dan fazla çocuğa bulaştı: Tüm ürünleri geri çağırdılar!
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Biden 'Bu bir savaş suçu' dedi! Rusya'ya yeni yaptırımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbi öncesi alarmı Kerem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA