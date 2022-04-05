Derbi öncesi alarmı Kerem

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçı ile birlikte sakat futbolculara döndü. Milli takımlarından sakat dönentedavileri devam ederken, iki oyuncunun da sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyeceği bildirildi. Koronavirüs'ü atlatan Sacha Boey ve ağrıları geçen Omar ise göreve hazır. Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun da MR'ında kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi.