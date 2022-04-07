Bülent Korkmaz'dan Konyaspor maçı açıklaması! "Kaç maç bizi kurtarır bilemiyorum..."

Zor bir dönem olduğunu dile getiren Korkmaz, "Ama burada tabii önemli olan bu zor süreçte herkesin yardım etmesi lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda herkes bu katkıyı sağlar. 'Pes eden varsa bıraksın.' dedim. 7 maç 21 puan. Zor mu, gerçekten zor. Ama imkansız değil. Ben öyle bakıyorum. Öyle bakmayan oyuncu varsa burada durmanın anlamı yok. Biz ekip olarak öyle bakmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Yola devam." ifadelerini kullandı.