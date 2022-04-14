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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Tüm kulüplere sorduk!

Tüm kulüplere sorduk!

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Kulüpler Birliği’nin karşı çıktığı Spor Yasası için “Çalışmaya başlamadan önce birçok spor kulüp ve yöneticileriyle görüştük. ‘Bizim hiç fikrimiz alınmadı’ gibi gerçeği yansıtmayan dedikodular dönüyor. Bunlara itibar edilmesin” dedi

TBMM İdari Amiri ve Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, Yeni Spor Yasası hakkında TRT Spor'a konuştu. Özalan, "Çalışmaya başlamadan önce birçok spor kulübü ve yöneticileriyle görüştük. 'Bizim fikrimiz alınmadı' gibi gerçeği yansıtmayan dedikodular dönüyor. Bunlara itibar edilmesin. Kulüplerimizin borçları 30 milyar lirayı geçmiş durumda. Bu teklifle spor kulüplerini düzenleyerek, hesap verilebilir ve şeffaf bir yapı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Özalan, şöyle devam etti: "Bir futbolcu ile bir menajer en fazla 2 yıl sözleşme yapabilecek. Ayrıca menajerlik komisyonlarına bir üst limit getireceğiz. Örneğin 2 milyon liradan düşük transferlerde %10, yükseğinde ise %5 komisyon ücreti olacak. Şeffaf ve denetlenebilir bir sistem hayata geçecek."

7 BİN TL ÜSTÜ BANKADAN
Yeni kanuna göre 7 bin lira üzerindeki ödemeler ve tahsilatların tamamının banka kuruluşları üzerinden yapılacağını belirten Özalan, "Bu kurallara uyulmadığı takdirde tüm yönetim kurulu üyeleri, zarardan sorumlu tutulacak ve 1-3 yıl arası hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Görevlerini bıraksalar da genel kurullarda ibra olsalar da peşleri bırakılmayacak" diye konuştu.

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Tüm kulüplere sorduk!
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