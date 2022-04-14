Tüm kulüplere sorduk!

TBMM İdari Amiri ve Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, Yeni Spor Yasası hakkında TRT Spor'a konuştu. Özalan, "Çalışmaya başlamadan önce birçok spor kulübü ve yöneticileriyle görüştük.Bunlara itibar edilmesin. Kulüplerimizin borçları 30 milyar lirayı geçmiş durumda." ifadelerini kullandı. Özalan, şöyle devam etti: "Bir futbolcu ile bir menajer en fazla 2 yıl sözleşme yapabilecek. Ayrıca menajerlik komisyonlarına bir üst limit getireceğiz. Örneğin 2 milyon liradan düşük transferlerde %10, yükseğinde ise %5 komisyon ücreti olacak. Şeffaf ve denetlenebilir bir sistem hayata geçecek."Yeni kanuna göre 7 bin lira üzerindeki ödemeler ve tahsilatların tamamının banka kuruluşları üzerinden yapılacağını belirten Özalan, "Bu kurallara uyulmadığı takdirde tüm yönetim kurulu üyeleri, zarardan sorumlu tutulacak ve 1-3 yıl arası hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Görevlerini bıraksalar da genel kurullarda ibra olsalar da peşleri bırakılmayacak" diye konuştu.