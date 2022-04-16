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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Löw 475 milyon TL istedi

VOLKAN DEMİR
Löw 475 milyon TL istedi

62 yaşındaki teknik direktöre takımı emanet etmek isteyen yönetim, Löw’ün isteği sonrası FFP anlaşması nedeniyle UEFA’nın kapısını çaldı. Onay gelirse tecrübeli hoca ile 3 yıllık imza atılacak

F.Bahçe Yönetimi'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Joachim Löw ile görüşmeler devam ediyor. Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Kanarya'nın önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı. Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı. FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

FERDİ GERİ DÖNDÜ PELKAS SAĞ KANADA
Son 8 lig maçında 7 galibiyet-1 beraberlik alarak yükselişe geçen sarı-lacivertliler, bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta G.Saray'ı deviren F.Bahçe'de sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun sahaya çıkması bekleniyor. İsmail Kartal'ın, sol bekte Ferdi'ye forma verip, sağ kanatta ise Pelkas'ı oynatacağı öğrenildi.

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Löw 475 milyon TL istedi
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