Löw 475 milyon TL istedi

F.Bahçe Yönetimi'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Joachim Löw ile görüşmeler devam ediyor. Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Kanarya'nın önündeki en önemli engel olarak görülüyor.Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı.Son 8 lig maçında 7 galibiyet-1 beraberlik alarak yükselişe geçen sarı-lacivertliler, bugün Göztepe'yi konuk ediyor.Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun sahaya çıkması bekleniyor.