‘Rosier’in yaptığı kabul edilemez’

Kayserispor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, "Henüz tatile çıkmadık. İlk yarı bizi tatmin etmedi.Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdikleri için oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Emirhan ve N'Koudou'nun çok iyi performans gösterdiğini belirten Fransız hoca, derbide cezalı duruma düşen Valentin Rosier için deifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞ'TA sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü. Fransız yıldızın yanı sıra dün akşam çift sarıdan kızaran Francisco Montero da siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.