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Giriş Tarihi: 2.5.2022

‘Rosier’in yaptığı kabul edilemez’

‘Rosier’in yaptığı kabul edilemez’

Valerien İsmael, “Forma giyen herkes elinden geleni vermeli” derken cezalı duruma düşen Rosier için de “Kabul edilebilir durum değil” ifadesini kullandı

Kayserispor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, "Henüz tatile çıkmadık. İlk yarı bizi tatmin etmedi. Futbolu yüzde 80 ile oynayamayız. Önemli bir Fenerbahçe maçı var. Sözleşmeleri bitsin ya da devam etsin son üç maçta herkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdikleri için oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Emirhan ve N'Koudou'nun çok iyi performans gösterdiğini belirten Fransız hoca, derbide cezalı duruma düşen Valentin Rosier için de "Sarı kart görmeyebilirdi. Bu kabul edilemez. Sistemimiz için çok önemli bir futbolcu. Hatta en iyi oyuncumuz diyebilirim. Hata yaptığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ROSİER VE MONTERO F.BAHÇE'YE KARŞI YOK
BEŞIKTAŞ'TA sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü. Fransız yıldızın yanı sıra dün akşam çift sarıdan kızaran Francisco Montero da siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

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‘Rosier’in yaptığı kabul edilemez’
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