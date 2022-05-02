‘Rosier’in yaptığı kabul edilemez’

Valerien İsmael, “Forma giyen herkes elinden geleni vermeli” derken cezalı duruma düşen Rosier için de “Kabul edilebilir durum değil” ifadesini kullandı
Kayserispor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, "Henüz tatile çıkmadık. İlk yarı bizi tatmin etmedi. Futbolu yüzde 80ile oynayamayız. Önemlibir Fenerbahçe maçı var.Sözleşmeleri bitsin ya dadevam etsin son üç maçtaherkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdikleri için oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Emirhan ve N'Koudou'nun çok iyi performans gösterdiğini belirten Fransız hoca, derbide cezalı duruma düşen Valentin Rosier için de "Sarı kart görmeyebilirdi.Bu kabul edilemez.Sistemimiz içinçok önemli bir futbolcu.Hatta en iyi oyuncumuzdiyebilirim. Hata yaptığınısöyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
ROSİER VE MONTERO F.BAHÇE'YE KARŞI YOK
BEŞIKTAŞ'TA sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü. Fransız yıldızın yanı sıra dün akşam çift sarıdan kızaran Francisco Montero da siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.