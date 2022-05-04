Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Önce derbi sonra hoca
Giriş Tarihi: 4.5.2022

Önce derbi sonra hoca

Önce derbi sonra hoca
Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği yeni teknik direktör konusunda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hoca arayışlarında artık sona gelinirken Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Jesus ile buluşmuş ve ilk görüşmesini yapmıştı. Fakat Portekizli çalıştırıcı ve ekibinin 10 milyon Euro tutan yıllık maliyeti Koç'u düşündüren tek unsur.
Brezilya'da ailesiyle birlikte Rio Karnavalı'na giden Jorge Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekizli hocanın tatil bitiminde son kararını bildireceği kaydedildi.

YÖNETİM UZATMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'de bir yandan da Beşiktaş derbisi bekleniyor. Pazar günkü zorlu karşılaşma öncesi Başkan Koç, takımın ve İsmail Kartal'ın motivasyonunu bozmak istemiyor. Teknik direktör konusunda tek yetkili olan Ali Koç kararını yakın zamanda verecek ve son noktayı koyacak. Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi'ne göre çalışmalarını yapan yönetim, bu süreci uzatmak istemiyor.

NUNO ESPİRİTO DA LİSTEYE GİRDİ
Sarı-lacivertlilerde adaylar netleşmiş durumda. 3 tane favori isim bulunuyor. Jorge Jesus bir adım önde duruyor. İsmail Kartal ve Joachim Löw de diğer önemli adaylar. Ayrıca Ali Koç son olarak Nuno Espirito'yu listesine aldı. İddialara göre en son İngiltere'de Tottenham'da çalışan Portekizli ile bir görüşme yapıldı. Ünlü teknik adam da düşünmek için Fenerbahçe yönetiminden zaman istedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler
Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Son dakika | Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme! Normalleşme adımları hız kesmeden devam ediyor
Ulan memleket ne hale geldi be!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu: 1 milyon Suriyeli için dönüş planı hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce derbi sonra hoca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA