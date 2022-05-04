Önce derbi sonra hoca

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği yeni teknik direktör konusunda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hoca arayışlarında artık sona gelinirken Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. BaşkanAli Koç geçtiğimiz günlerde Jesus ilebuluşmuş ve ilk görüşmesini yapmıştı. Fakat Portekizli çalıştırıcı ve ekibinin 10 milyon Euro tutan yıllık maliyeti Koç'u düşündüren tek unsur. Brezilya'da ailesiyle birlikte RioKarnavalı'na giden Jorge Jesus içinherkes beklemeye geçti. Portekizlihocanın tatil bitiminde son kararınıbildireceği kaydedildi.
YÖNETİM UZATMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'de bir yandan da Beşiktaş derbisi bekleniyor. Pazar günkü zorlu karşılaşma öncesi Başkan Koç, takımın ve İsmail Kartal'ın motivasyonunu bozmak istemiyor. Teknik direktör konusunda tek yetkili olan Ali Koç kararını yakın zamanda verecek ve son noktayı koyacak. Takımın 15-20 Hazirangibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağınıvarsayan ve Şampiyonlar Ligi'ne göre çalışmalarını yapan yönetim,bu süreci uzatmak istemiyor.
NUNO ESPİRİTO DA LİSTEYE GİRDİ
Sarı-lacivertlilerde adaylar netleşmiş durumda. 3 tane favori isim bulunuyor. Jorge Jesus bir adım önde duruyor. İsmail Kartal ve Joachim Löw de diğer önemli adaylar. Ayrıca AliKoç son olarak Nuno Espirito'yu listesinealdı. İddialara göre en son İngiltere'de Tottenham'da çalışan Portekizli ile bir görüşme yapıldı. Ünlüteknik adam da düşünmek içinFenerbahçe yönetiminden zaman istedi.