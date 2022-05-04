Önce derbi sonra hoca

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği yeni teknik direktör konusunda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hoca arayışlarında artık sona gelinirken Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı.Fakat Portekizli çalıştırıcı ve ekibinin 10 milyon Euro tutan yıllık maliyeti Koç'u düşündüren tek unsur.Fenerbahçe'de bir yandan da Beşiktaş derbisi bekleniyor. Pazar günkü zorlu karşılaşma öncesi Başkan Koç, takımın ve İsmail Kartal'ın motivasyonunu bozmak istemiyor. Teknik direktör konusunda tek yetkili olan Ali Koç kararını yakın zamanda verecek ve son noktayı koyacak.ve Şampiyonlar Ligi'ne göre çalışmalarını yapanSarı-lacivertlilerde adaylar netleşmiş durumda. 3 tane favori isim bulunuyor. Jorge Jesus bir adım önde duruyor. İsmail Kartal ve Joachim Löw de diğer önemli adaylar.İddialara göre en son İngiltere'de Tottenham'da çalışan Portekizli ile bir görüşme yapıldı.