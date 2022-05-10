Kartal’ın yerıne Jesus’u almak futbola ihanet!

Sabah Spor yazarları, futbol gündemini meşgul eden konuları değerlendirdi
AHMET ÇAKAR
İsmail Kartal puan ortalamasıyla şu anda hem dünya hem de Türkiye rekortmenidir. Üstelik Fenerbahçe takımına inanılmaz bir hırs ve istek getirdi. Onu göndermek büyük yanlış olur
GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, işi artık kesinlikle şansa bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertli taraftarın kırılgan yapısında Jorge Jesus veya Joachim Löw güven veren isimler
SORU: Fenerbahçe artık Jorge Jesus'un yolunugözlüyor. İmzaların atılması an meselesi iken bukadar yüksek maliyetler (7 milyon Euro) nasıl karşılanacak?Bu aşı tutmazsa ne olacak?
GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç geçen haftaki açıklamalarındaİsmail Kartal'a önemli jestler yaptı. Transfer planlamasınıkonuştuklarını, takımın bugünkü durumununKartal'ın eseri olduğunu söyledi. Yaniönümüzdeki sezon İsmail hoca, F.Bahçe'deolacak ama hangi görevle, nasıl bir sorumlulukla,bunu zaman gösterecek. Koç, işi şansabırakmak istemiyor. F.Bahçe taraftarınınkırılgan yapısında Jesus veya Löw 'güven'veren isimler. Rüzgârlar değiştiği takdirdesinerjiyi korumak için bu ortamıkurması gerektiğine inanıyor. Bunoktada maliyeti çok düşünmeyecek, kulübede yük getirmeyecektir. Ama isimler konusundanet kararın verildiğini düşünmüyorum.Çünkü Löw ile de temaslar sürüyor.
AHMET ÇAKAR: İsmail Kartal şu anda hem birdünya hem de bir Türkiye rekortmenidir.Şampiyon hoca Avcı'nın puan ortalaması2.17… Bayern Münih'in,M.United'ın, PSG'nin hocalarınında puan ortalaması 2'ninbiraz üzerinde. Ama İsmailKartal'ın puan ortalaması2.66… Yani F.Bahçe'ninbaşında son 12 maçındaİsmail hoca, sadece 2 beraberlik almış ki bunlar da Beşiktaşve Trabzon karşısında, hiç maç kaybetmemiş, 10 maçı dakazanmış. Çok önemli bir istatistiktir bu. Üstelik F.Bahçe'yeinanılmaz bir hırs, istek ve konsantrasyon gelmiş. Sürekl imücadele eden bir oyuncu topluluğu yaratmış Kartal'ınyerine Jesus'u almak futbola ihanettir. Peki Jesus kimdir?Yaklaşık 35 senedir teknik direktörlük yapan biradam. Hayatında Portekiz ve Brezilya dışındaArabistan'ı saymazsak hiçbir önemli ligde çalışmamışbir hoca. 35 yıldır teknik direktörlükyapan bir adamın İngiltere,Almanya, İspanya ya da İtalya'danteklif almaması düşündürücüdür.
PAHALI TRANSFER İSTER
LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, son basın toplantısında İsmail Kartal'a teşekkür etti. Görünen o ki İsmail Kartal gidecek, Benfica kartalı Jesus gelecek. Ali Bey, kararı verirken vicdanına mutlaka danışmalı. 'Kaş yaparken göz mü çıkarıyorum' diye kendini sorgulamalı. Jesus çok maliyetli bir hoca, mutlaka pahalı transferlerde isteyecektir. Jesus'un ayrıca çok disiplinli,oyun aklı mükemmel olan, doğru müdahalelerdebulunan ama egosu yüksek bir hoca olduğunuunutmayalım. Jesus gelir, şampiyonluk da peşinden gelir diye düşünmek uzun vadeli bir yatırım ama İsmail Kartal'ı F.Bahçe, Jesus gelse bile kaybetmemeli, 'teknik danışman' olarak bir pozisyona getirmeli.
BÜLENT TİMURLENK: İsmail Kartal'a en çok övgüyü yağdıranlar bile cümleyi 'fakat' ile yeni bir cümleye bağlıyorlar. Kısaca Kartal ağzıyla kuş tutsa yaranamıyor. Jorge Jesus, Portekiz futbolu içinde kaşesi çok yüksek bir teknik adamdı. Bugün kıtada başka bir takımda çalışmamış olması aslında bu yıllık maliyetiyle doğrudan alakalı. Teknik adamlık, oyunun kaderinde son yıllarda hiçolmadığı kadar belirleyici. Elbette bir takımda en çok kazanan futbolcular kadar olmasalar bile takımın ortalamasından fazla kazanmalılar. Ancak Jesus'un 7 milyon Euro olarak geçen yıllık maliyeti Fenerbahçe'deki en yüksek kazanan futbolcunun bile iki katı. Buna en yakın örnek Diego Simeone olarak verilebilir. Orada da onun bir tık altı alan Griezmann var. Ali Koç, her türlü kombinasyonudenedi. Şampiyon olmuş-olmamış yerli hoca, gelecek vadeden Erol Bulut, Emre Belözoğlu… Geriye kalan tek tercih Jesus gibi marka bir teknik direktörü getirmekti. Bu isim Löw, Nuno Santo ve Rudi Garcia da olabilirdi.
TRABZONSPOR ARTIK GLOBAL BİR MARKA
SORU: Trabzonspor şampiyonluğu çılgınca kutlamayadevam ediyor.. Tüm dünyada olay yaratan kutlamalarPorto'ya bile ilham oldu. Ülke tanıtımına büyük katkıveren bu şovlar için yorumunuz nedir?
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonsporlu taraftarlar bütün dünyadases getiren mükemmel bir şampiyonluk gösterisi yaptı. Işık şovusadece Porto'da değil artık şampiyon olan birçok takımtarafından da uygulanacaktır. Hatırlarsanız bir dönem dünyadaMeksika dalgası modaydı. Sonra Norveçlilerin balina çağrısı tribünlerdeyapıldı. Bu güzel gösteri, futbol dünyasında hep yerini alacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor taraftarının 38 yıllık hasretivardı. Bütün bir sezon birbirlerine sarıldılar, bugünleri beklediler.Şimdi de tadını çıkartıyorlar. Abdullah Avcı'nın sahada yarattığıuyumu, Trabzonsporlular da meydanlardagösteriyor. Keyifli, görselliği yüksek, seyredenlerede zevk veren bir gösteri yarattılar. Kendi kendinegelişmesi çok önemliydi. Bir planlama veya koreografideğil. Taklitler asıllarını yaşatır. Artık dünyada'Trabzonspor style' diye anılacak modelimiz oldu.
BÜLENT TİMURLENK: Günümüzde sosyal medya, dünyanınher köşesinde özel ve güzel olanı milyarların önüne koyuyor.Trabzon'daki muhteşem kutlamayı FIFA'nın paylaşması,Gary Lineker'in övgüler yağdırması veAvrupa basınına konu olmaları elbette Türkiyeve Trabzon için gurur duyulacak haberlerdir.Önceki gün Yenikapı'daki kutlamalardada eğlencenin doruğa çıktığı, şampiyonluğundoyasıya kutlandığı, her şeyden önemlisiiki kutlamada da bir insanın bile burnununkanamadığı harika saatler…Trabzonsporluları tebrik ediyorum.
DOMENEC TORRENT'İN YAPTIĞI AYIP DEĞİL
SORU: Galatasaray'daTorrent "Bir yıl daha buradayım"dedi. Belli ki teklif edilen700 bin Euro'yu kabul etmedi.Seçim de yaklaşıyor. Bu sorunu kimçözmeli?
LEVENT TÜZEMEN: Katalan hocasözleşmesinden elde edeceği parayı kaybetmekistemiyor. G.Saray'daki başarısızlığınıkonuşacağına sürekli sözleşmesini vurguluyor.Zaten gelecek yönetim Torrent'idüşünmüyor. Fatih Terim, Milan'dan ayrıldığındaiş buluncaya kadar her ay maaşınıaldı, Torrent de bir yıl boyunca iş buluncayakadar aylık olarak maaşını almaya devam eder.Pazarlığa girmemesi G.Saray sonrası birbaşka kulüpte iş bulamayacağının göstergesidir.Yeni yönetimin yerinde ben olsambu parayı Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün ödemesiniisterim.
AHMET ÇAKAR: Torrent kalsa neolur, gitse ne olur! Burak Elmas seçimegirse ne olur, girmese ne olur! Seçimhaziranda, transferler ne olacak? Kimler gelecek,kimler gidecek? Vasıfsız, vizyonsuz adamlarınyönetimiyle G.Saray maalesef seneye dekâbus dolu günler yaşayacak. Torrent tabii kihaklı. Damarlarında sarı kırmızı kan dolaşmıyor.Ya kalmak istiyor ya da 'Gönderecekseniz sonkuruşuna kadar ödeyeceksiniz' diyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray önceyönetim kaosunu bitirmek zorunda. BurakElmas'ın her an yeniden aday olması gündemde.Diğer başkan adayları Torrent'i istemiyorama Burak Elmas seçilirse devam edebilir.Bence İspanyol hoca, bu durumun farkında. Bunedenle dik duruşunu koruyor. Sözleşme sadakatidiye bir şey var. Eğer hocayı göndereceksenizkendisini korumak istemesi de ayıp değil.
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'daTorrent'e gelecek sezonun kontratını opsiyonluolarak vermeyen, bu 1.5 yıllık sözleşmeyiimzalatan, yüksek ihtimalle onu Galatasaray'agetiren Işıtan Gün'dür. Kendisi Hollanda'dakulüp ortağı, anlattığına göre de başarılı bir işinsanı. Torrent'in gelecek sezonki ücretiniNEF Stadyumundaki bir locayı 1.5 milyonEuro'ya satın alarak kendi cebinden ödeyebilir.Bunu da yapmalı zaten. Burak Elmasyönetimi bu sorunu yeni başkanın kucağına elbombası gibi bırakacak. O başkan da mazbatasınıaldığında Galatasaray ile yenisezon hazırlıklarına başlaması gerekiyor.Her zaman Fatih Terim gibi 52 milyonTL'lik tazminatını almadangiden bir teknik adam bulamayacaklar.
KARİYERİNİ SİLİP ATABİLİR
SORU: Arda Kardeşler'in kripto parakullanmasını nasıl yorumlarsınız?
AHMET ÇAKAR: Eğer işin ardında şeytanibir düşünce yoksa ki bunu şu anda kestiremiyorum,çok aptalca bir davranış. ArdaKardeşler gibi beyefendi birinin böylebir hatayı yapması kabul edilemez. Üstelikderbiyi de mükemmel yönetti. Amabazen bu tür hatalar sadece yara vermez,kariyerinizi de silip atabilir.