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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Kartal’ın yerıne Jesus’u almak futbola ihanet!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Kartal’ın yerıne Jesus’u almak futbola ihanet!

Sabah Spor yazarları, futbol gündemini meşgul eden konuları değerlendirdi

AHMET ÇAKAR
İsmail Kartal puan ortalamasıyla şu anda hem dünya hem de Türkiye rekortmenidir. Üstelik Fenerbahçe takımına inanılmaz bir hırs ve istek getirdi. Onu göndermek büyük yanlış olur

GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, işi artık kesinlikle şansa bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertli taraftarın kırılgan yapısında Jorge Jesus veya Joachim Löw güven veren isimler

SORU: Fenerbahçe artık Jorge Jesus'un yolunu gözlüyor. İmzaların atılması an meselesi iken bu kadar yüksek maliyetler (7 milyon Euro) nasıl karşılanacak? Bu aşı tutmazsa ne olacak?

GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç geçen haftaki açıklamalarında İsmail Kartal'a önemli jestler yaptı. Transfer planlamasını konuştuklarını, takımın bugünkü durumunun Kartal'ın eseri olduğunu söyledi. Yani önümüzdeki sezon İsmail hoca, F.Bahçe'de olacak ama hangi görevle, nasıl bir sorumlulukla, bunu zaman gösterecek. Koç, işi şansa bırakmak istemiyor. F.Bahçe taraftarının kırılgan yapısında Jesus veya Löw 'güven' veren isimler. Rüzgârlar değiştiği takdirde sinerjiyi korumak için bu ortamı kurması gerektiğine inanıyor. Bu noktada maliyeti çok düşünmeyecek, kulübe de yük getirmeyecektir. Ama isimler konusunda net kararın verildiğini düşünmüyorum. Çünkü Löw ile de temaslar sürüyor.




AHMET ÇAKAR: İsmail Kartal şu anda hem bir dünya hem de bir Türkiye rekortmenidir. Şampiyon hoca Avcı'nın puan ortalaması 2.17… Bayern Münih'in, M.United'ın, PSG'nin hocalarının da puan ortalaması 2'nin biraz üzerinde. Ama İsmail Kartal'ın puan ortalaması 2.66… Yani F.Bahçe'nin başında son 12 maçında İsmail hoca, sadece 2 beraberlik almış ki bunlar da Beşiktaş ve Trabzon karşısında, hiç maç kaybetmemiş, 10 maçı da kazanmış. Çok önemli bir istatistiktir bu. Üstelik F.Bahçe'ye inanılmaz bir hırs, istek ve konsantrasyon gelmiş. Sürekl i mücadele eden bir oyuncu topluluğu yaratmış Kartal'ın yerine Jesus'u almak futbola ihanettir. Peki Jesus kimdir? Yaklaşık 35 senedir teknik direktörlük yapan bir adam. Hayatında Portekiz ve Brezilya dışında Arabistan'ı saymazsak hiçbir önemli ligde çalışmamış bir hoca. 35 yıldır teknik direktörlük yapan bir adamın İngiltere, Almanya, İspanya ya da İtalya'dan teklif almaması düşündürücüdür.

PAHALI TRANSFER İSTER

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, son basın toplantısında İsmail Kartal'a teşekkür etti. Görünen o ki İsmail Kartal gidecek, Benfica kartalı Jesus gelecek. Ali Bey, kararı verirken vicdanına mutlaka danışmalı. 'Kaş yaparken göz mü çıkarıyorum' diye kendini sorgulamalı. Jesus çok maliyetli bir hoca, mutlaka pahalı transferler de isteyecektir. Jesus'un ayrıca çok disiplinli, oyun aklı mükemmel olan, doğru müdahalelerde bulunan ama egosu yüksek bir hoca olduğunu unutmayalım. Jesus gelir, şampiyonluk da peşinden gelir diye düşünmek uzun vadeli bir yatırım ama İsmail Kartal'ı F.Bahçe, Jesus gelse bile kaybetmemeli, 'teknik danışman' olarak bir pozisyona getirmeli.

BÜLENT TİMURLENK: İsmail Kartal'a en çok övgüyü yağdıranlar bile cümleyi 'fakat' ile yeni bir cümleye bağlıyorlar. Kısaca Kartal ağzıyla kuş tutsa yaranamıyor. Jorge Jesus, Portekiz futbolu içinde kaşesi çok yüksek bir teknik adamdı. Bugün kıtada başka bir takımda çalışmamış olması aslında bu yıllık maliyetiyle doğrudan alakalı. Teknik adamlık, oyunun kaderinde son yıllarda hiç olmadığı kadar belirleyici. Elbette bir takımda en çok kazanan futbolcular kadar olmasalar bile takımın ortalamasından fazla kazanmalılar. Ancak Jesus'un 7 milyon Euro olarak geçen yıllık maliyeti Fenerbahçe'deki en yüksek kazanan futbolcunun bile iki katı. Buna en yakın örnek Diego Simeone olarak verilebilir. Orada da onun bir tık altı alan Griezmann var. Ali Koç, her türlü kombinasyonu denedi. Şampiyon olmuş-olmamış yerli hoca, gelecek vadeden Erol Bulut, Emre Belözoğlu… Geriye kalan tek tercih Jesus gibi marka bir teknik direktörü getirmekti. Bu isim Löw, Nuno Santo ve Rudi Garcia da olabilirdi.

TRABZONSPOR ARTIK GLOBAL BİR MARKA

SORU: Trabzonspor şampiyonluğu çılgınca kutlamaya devam ediyor.. Tüm dünyada olay yaratan kutlamalar Porto'ya bile ilham oldu. Ülke tanıtımına büyük katkı veren bu şovlar için yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonsporlu taraftarlar bütün dünyada ses getiren mükemmel bir şampiyonluk gösterisi yaptı. Işık şovu sadece Porto'da değil artık şampiyon olan birçok takım tarafından da uygulanacaktır. Hatırlarsanız bir dönem dünyada Meksika dalgası modaydı. Sonra Norveçlilerin balina çağrısı tribünlerde yapıldı. Bu güzel gösteri, futbol dünyasında hep yerini alacaktır.




GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor taraftarının 38 yıllık hasreti vardı. Bütün bir sezon birbirlerine sarıldılar, bugünleri beklediler. Şimdi de tadını çıkartıyorlar. Abdullah Avcı'nın sahada yarattığı uyumu, Trabzonsporlular da meydanlarda gösteriyor. Keyifli, görselliği yüksek, seyredenlere de zevk veren bir gösteri yarattılar. Kendi kendine gelişmesi çok önemliydi. Bir planlama veya koreografi değil. Taklitler asıllarını yaşatır. Artık dünyada 'Trabzonspor style' diye anılacak modelimiz oldu.

BÜLENT TİMURLENK: Günümüzde sosyal medya, dünyanın her köşesinde özel ve güzel olanı milyarların önüne koyuyor. Trabzon'daki muhteşem kutlamayı FIFA'nın paylaşması, Gary Lineker'in övgüler yağdırması ve Avrupa basınına konu olmaları elbette Türkiye ve Trabzon için gurur duyulacak haberlerdir. Önceki gün Yenikapı'daki kutlamalarda da eğlencenin doruğa çıktığı, şampiyonluğun doyasıya kutlandığı, her şeyden önemlisi iki kutlamada da bir insanın bile burnunun kanamadığı harika saatler… Trabzonsporluları tebrik ediyorum.

DOMENEC TORRENT'İN YAPTIĞI AYIP DEĞİL

SORU: Galatasaray'da Torrent "Bir yıl daha buradayım" dedi. Belli ki teklif edilen 700 bin Euro'yu kabul etmedi. Seçim de yaklaşıyor. Bu sorunu kim çözmeli?

LEVENT TÜZEMEN: Katalan hoca sözleşmesinden elde edeceği parayı kaybetmek istemiyor. G.Saray'daki başarısızlığını konuşacağına sürekli sözleşmesini vurguluyor. Zaten gelecek yönetim Torrent'i düşünmüyor. Fatih Terim, Milan'dan ayrıldığında iş buluncaya kadar her ay maaşını aldı, Torrent de bir yıl boyunca iş buluncaya kadar aylık olarak maaşını almaya devam eder. Pazarlığa girmemesi G.Saray sonrası bir başka kulüpte iş bulamayacağının göstergesidir. Yeni yönetimin yerinde ben olsam bu parayı Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün ödemesini isterim.



AHMET ÇAKAR: Torrent kalsa ne olur, gitse ne olur! Burak Elmas seçime girse ne olur, girmese ne olur! Seçim haziranda, transferler ne olacak? Kimler gelecek, kimler gidecek? Vasıfsız, vizyonsuz adamların yönetimiyle G.Saray maalesef seneye de kâbus dolu günler yaşayacak. Torrent tabii ki haklı. Damarlarında sarı kırmızı kan dolaşmıyor. Ya kalmak istiyor ya da 'Gönderecekseniz son kuruşuna kadar ödeyeceksiniz' diyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray önce yönetim kaosunu bitirmek zorunda. Burak Elmas'ın her an yeniden aday olması gündemde. Diğer başkan adayları Torrent'i istemiyor ama Burak Elmas seçilirse devam edebilir. Bence İspanyol hoca, bu durumun farkında. Bu nedenle dik duruşunu koruyor. Sözleşme sadakati diye bir şey var. Eğer hocayı gönderecekseniz kendisini korumak istemesi de ayıp değil.

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'da Torrent'e gelecek sezonun kontratını opsiyonlu olarak vermeyen, bu 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalatan, yüksek ihtimalle onu Galatasaray'a getiren Işıtan Gün'dür. Kendisi Hollanda'da kulüp ortağı, anlattığına göre de başarılı bir iş insanı. Torrent'in gelecek sezonki ücretini NEF Stadyumundaki bir locayı 1.5 milyon Euro'ya satın alarak kendi cebinden ödeyebilir. Bunu da yapmalı zaten. Burak Elmas yönetimi bu sorunu yeni başkanın kucağına el bombası gibi bırakacak. O başkan da mazbatasını aldığında Galatasaray ile yeni sezon hazırlıklarına başlaması gerekiyor. Her zaman Fatih Terim gibi 52 milyon TL'lik tazminatını almadan giden bir teknik adam bulamayacaklar.

KARİYERİNİ SİLİP ATABİLİR

SORU: Arda Kardeşler'in kripto para kullanmasını nasıl yorumlarsınız?

AHMET ÇAKAR: Eğer işin ardında şeytani bir düşünce yoksa ki bunu şu anda kestiremiyorum, çok aptalca bir davranış. Arda Kardeşler gibi beyefendi birinin böyle bir hatayı yapması kabul edilemez. Üstelik derbiyi de mükemmel yönetti. Ama bazen bu tür hatalar sadece yara vermez, kariyerinizi de silip atabilir.

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Kartal’ın yerıne Jesus’u almak futbola ihanet!
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