Kartal’ın yerıne Jesus’u almak futbola ihanet!

İsmail Kartal puan ortalamasıyla şu anda hem dünya hem de Türkiye rekortmenidir. Üstelik Fenerbahçe takımına inanılmaz bir hırs ve istek getirdi. Onu göndermek büyük yanlış olurFenerbahçe Başkanı Ali Koç, işi artık kesinlikle şansa bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertli taraftarın kırılgan yapısında Jorge Jesus veya Joachim Löw güven veren isimlerAli Koç geçen haftaki açıklamalarındaİsmail Kartal'a önemli jestler yaptı. Transfer planlamasınıkonuştuklarını, takımın bugünkü durumununKartal'ın eseri olduğunu söyledi. Yaniönümüzdeki sezon İsmail hoca, F.Bahçe'deolacak ama hangi görevle, nasıl bir sorumlulukla,bunu zaman gösterecek. Koç, işi şansabırakmak istemiyor. F.Bahçe taraftarınınkırılgan yapısında Jesus veya Löw 'güven'veren isimler.Bunoktada maliyeti çok düşünmeyecek, kulübede yük getirmeyecektir.Çünkü Löw ile de temaslar sürüyor.İsmail Kartal şu anda hem birdünya hem de bir Türkiye rekortmenidir.Yani F.Bahçe'ninbaşında son 12 maçındaİsmail hoca, sadece 2 beraberlik almış ki bunlar da Beşiktaşve Trabzon karşısında, hiç maç kaybetmemiş, 10 maçı dakazanmış. Çok önemli bir istatistiktir bu. Üstelik F.Bahçe'yeinanılmaz bir hırs, istek ve konsantrasyon gelmiş. Sürekl imücadele eden bir oyuncu topluluğu yaratmış Kartal'ınyerine Jesus'u almak futbola ihanettir. Peki Jesus kimdir?Yaklaşık 35 senedir teknik direktörlük yapan biradam. Hayatında Portekiz ve Brezilya dışındaArabistan'ı saymazsak hiçbir önemli ligde çalışmamışbir hoca.Başkan Ali Koç, son basın toplantısında İsmail Kartal'a teşekkür etti. Görünen o ki İsmail Kartal gidecek, Benfica kartalı Jesus gelecek. Ali Bey, kararı verirken vicdanına mutlaka danışmalı. 'Kaş yaparken göz mü çıkarıyorum' diye kendini sorgulamalı.Jesus gelir, şampiyonluk da peşinden gelir diye düşünmek uzun vadeli bir yatırım ama İsmail Kartal'ı F.Bahçe, Jesus gelse bile kaybetmemeli, 'teknik danışman' olarak bir pozisyona getirmeli.İsmail Kartal'a en çok övgüyü yağdıranlar bile cümleyi 'fakat' ile yeni bir cümleye bağlıyorlar. Kısaca Kartal ağzıyla kuş tutsa yaranamıyor. Jorge Jesus, Portekiz futbolu içinde kaşesi çok yüksek bir teknik adamdı. Bugün kıtada başka bir takımda çalışmamış olması aslında bu yıllık maliyetiyle doğrudan alakalı.Elbette bir takımda en çok kazanan futbolcular kadar olmasalar bile takımın ortalamasından fazla kazanmalılar. Ancak Jesus'un 7 milyon Euro olarak geçen yıllık maliyeti Fenerbahçe'deki en yüksek kazanan futbolcunun bile iki katı. Buna en yakın örnek Diego Simeone olarak verilebilir. Orada da onun bir tık altı alan Griezmann var.Şampiyon olmuş-olmamış yerli hoca, gelecek vadeden Erol Bulut, Emre Belözoğlu… Geriye kalan tek tercih Jesus gibi marka bir teknik direktörü getirmekti. Bu isim Löw, Nuno Santo ve Rudi Garcia da olabilirdi.Trabzonsporlu taraftarlar bütün dünyadases getiren mükemmel bir şampiyonluk gösterisi yaptı.Hatırlarsanız bir dönem dünyadaMeksika dalgası modaydı. Sonra Norveçlilerin balina çağrısı tribünlerdeyapıldı. Bu güzel gösteri, futbol dünyasında hep yerini alacaktır.Trabzonspor taraftarının 38 yıllık hasretivardı. Bütün bir sezon birbirlerine sarıldılar, bugünleri beklediler.Şimdi de tadını çıkartıyorlar.Keyifli, görselliği yüksek, seyredenlerede zevk veren bir gösteri yarattılar. Kendi kendinegelişmesi çok önemliydi. Bir planlama veya koreografideğil. Taklitler asıllarını yaşatır. Artık dünyada'Trabzonspor style' diye anılacak modelimiz oldu.Günümüzde sosyal medya, dünyanınher köşesinde özel ve güzel olanı milyarların önüne koyuyor.Trabzon'daki muhteşem kutlamayı FIFA'nın paylaşması,Gary Lineker'in övgüler yağdırması veAvrupa basınına konu olmaları elbette Türkiyeve Trabzon için gurur duyulacak haberlerdir.Trabzonsporluları tebrik ediyorum.Katalan hocasözleşmesinden elde edeceği parayı kaybetmekistemiyor. G.Saray'daki başarısızlığınıkonuşacağına sürekli sözleşmesini vurguluyor.Zaten gelecek yönetim Torrent'idüşünmüyor. Fatih Terim, Milan'dan ayrıldığındaiş buluncaya kadar her ay maaşınıaldı, Torrent de bir yıl boyunca iş buluncayakadar aylık olarak maaşını almaya devam eder.Yeni yönetimin yerinde ben olsambu parayı Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün ödemesiniisterim.Torrent kalsa neolur, gitse ne olur! Burak Elmas seçimegirse ne olur, girmese ne olur! Seçimhaziranda, transferler ne olacak? Kimler gelecek,kimler gidecek? Vasıfsız, vizyonsuz adamlarınyönetimiyle G.Saray maalesef seneye dekâbus dolu günler yaşayacak. Torrent tabii kihaklı. Damarlarında sarı kırmızı kan dolaşmıyor.Ya kalmak istiyor ya da 'Gönderecekseniz sonkuruşuna kadar ödeyeceksiniz' diyor.Galatasaray önceyönetim kaosunu bitirmek zorunda. BurakElmas'ın her an yeniden aday olması gündemde.Diğer başkan adayları Torrent'i istemiyorama Burak Elmas seçilirse devam edebilir.Bence İspanyol hoca, bu durumun farkında. Bunedenle dik duruşunu koruyor. Sözleşme sadakatidiye bir şey var. Eğer hocayı göndereceksenizkendisini korumak istemesi de ayıp değil.Galatasaray'daTorrent'e gelecek sezonun kontratını opsiyonluolarak vermeyen, bu 1.5 yıllık sözleşmeyiimzalatan, yüksek ihtimalle onu Galatasaray'agetiren Işıtan Gün'dür. Kendisi Hollanda'dakulüp ortağı, anlattığına göre de başarılı bir işinsanı.Bunu da yapmalı zaten. Burak Elmasyönetimi bu sorunu yeni başkanın kucağına elbombası gibi bırakacak. O başkan da mazbatasınıaldığında Galatasaray ile yenisezon hazırlıklarına başlaması gerekiyor.Her zamangibi 52 milyonTL'lik tazminatını almadangiden bir teknik adam bulamayacaklar.Eğer işin ardında şeytanibir düşünce yoksa ki bunu şu anda kestiremiyorum,çok aptalca bir davranış.Üstelikderbiyi de mükemmel yönetti.