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Giriş Tarihi: 17.5.2022 23:53 Son Güncelleme: 18.5.2022 00:16

Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a veda! "Burada olmak benim için büyük bir onurdu"

AA
Sofiane Feghouli’den Galatasaray’a veda! Burada olmak benim için büyük bir onurdu

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından Sarı-kırmızılılara veda etti.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Feghouli, tribünleri selamlayan bir fotoğrafının da yer aldığı mesajında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına; bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

2017'de West Ham'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 sezon boyunca formasını giydiği Galatasaray'da 161 maçta 33 gol attı ve 31 asist kaydetti.

32 yaşındaki Cezayirli yıldız, Sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a veda! "Burada olmak benim için büyük bir onurdu"
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