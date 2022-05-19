Son dakika: Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.
İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.
48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı