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Giriş Tarihi: 19.5.2022 18:19 Son Güncelleme: 19.5.2022 18:53

Son dakika: Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Son dakika: Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Son dakika haberleri... Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.

Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Son dakika: Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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