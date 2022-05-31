Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’den flaş açıklama! Ayrılık iddialarına yanıt verdi...

Fenerbahçe'nin bir önceki sezonun devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kaldı.
Bu sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Özil, son günlerde transfer söylentilerinin baş aktörü olmuştu.
Mesut Özil'in açıklaması şöyle:
Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla…
Bu sezon Fenerbahçe formasını toplamda 26 maçta terleten yıldız oyuncu, 9 gol ve 2 asistle oynamıştı.