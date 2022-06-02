Çebi: Enerji doluyuz

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı. Başkan Çebi "Yeniyiz, enerji doluyuz. Bu benim 5. mazbata alışım, 9. senem. Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağımıza, menfaatlerini koruyacağımıza, sportif başarılarla camiamızı mutlu edeceğimize söz veriyorum" dedi. Öte yandan mazbata töreni öncesi yeni yönetim ilk kez toplanırken, Başkan Çebi, bazı yöneticilerin görevlerini resmen bildirdi. İşte o isimler ve görevleri: Engin Baltacı (İkinci Başkan) Emre Kocadağ (Asbaşkan), Serhan Çetinsaya (Asbaşkan), Mehtap Mutluşan Ferah (Genel Sekreter) Murat Kılıç (Sayman).