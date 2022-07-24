Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro'dan Alex ve Bruno Alves sözleri! "Eskiden takım arkadaşımdı"

"ALEX'TEN BURAYI DİNLEDİM, O BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK"

Buradaki ilk günlerim çok iyi geçti. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman biraz çekingen olabiliyorsunuz fakat ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Bir oyuncunun kendini evinde hissetmesi çok önemli. İnanılmaz bir atmosfer var. Benim yapmam gereken en kısa sürede buraya adapte olmak ve elimden geleni yapmak. Fenerbahçe'yi biliyordum ama tabii çok detaylı değil. Alex'ten burayı çok dinledim çünkü o benim için büyük bir isim.

Bruno Alves daha önceden takım arkadaşımdı, onunla konuşmuştum. Christian'la konuştum. Çok fazla bilgi alma imkanım oldu. 3 sene öncede buraya eski takımımla hazırlık maçı için gelmiştim. Taraftarların yaratmış olduğu o sıcak atmosferi gördüm. Bunlarda benim burayı seçmemi sağladı. Buraya gelirken biliyordum ki benim için doğru tercih burasıydı.