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Giriş Tarihi: 25.7.2022 14:46

Son dakika haberleri: MHK'de Hugh Dallas dönemi! Hakem atamaları nasıl yapılacak? Resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: MHK’de Hugh Dallas dönemi! Hakem atamaları nasıl yapılacak? Resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Yaz Semineri açılış töreninde açıklamalar yaptı. Hakem atamalarıyla ilgili uygulamaya koydukları yeni sistemi anlatan Çelik, yabancı hakem eğitimcisini de duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, yeni yabancı hakem eğitimcilerini belirlediklerini açıkladı.

YENİ EĞİTİMCİ HUGH DALLAS OLDU

Sabri Çelik yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'nda çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız" ifadesini kullandı.

MHK'DEN HİBRİT ATAMA

Öte yandan Çelik, Süper Lig'deki hakem atamaları hakkında da konuştu. MHK Başkanı, "Süper Lig atamalarını hibrit yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. MHK takdiri, çok zorunluluk halinde müdahale edebilecek" açıklamasında bulundu.

"TARİHİ UYGULAMALAR OLACAK"

Sabri Çelik, "Bu sezon tarihi uygulamalar olacak. Hakem değişim programı uygulama isteğindeyiz. Bu sadece elit ve first kategori hakemleri kapsayacak" derken sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Bunun için çeşitli aşamalarla yaptığımız çalışmaları tamamladık. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem saha hem VAR ile konsantrasyon kaybetmeyecekler. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemleri devreye sokulacak."

"5 YIL İÇİNDE GÖZLEMCİ KADROSU YARIYA İNECEK"

MHK Başkanı, gözlemcilerle ilgili alınan kararı hatırlattı. Çelik, Süper Lig'de görev süresi biten hakemlerin VAR'da görev almayı istediğini de belirtirken, "Bu sezondan itibaren biri stadyum biri Riva'dan olmak üzere iki gözlemci maçı izleyecek. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacak. Gözlemci raporunda sayısal sisteme geçilecek. Süper Lig gözlemci yaşını, UEFA yaşı olan 70'e yükseltti. Süper Lig'de görevi dolan hakemlerin birçoğu VAR görevi istiyor. 5 yıl içinde gözlemci kadrosu yarı yarıya inecek. Bu kadroyu, bir alt kadrodan tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

HAKEMLİĞİ BIRAKAN FIRAT AYDINUS'A JEST

Törenin son bölümünde hakemliği bırakan Fırat Aydınus'a plaket ve forma hediye edildi. Aydınus kürsüye davet edildiği esnada salondaki hakemler ayağa kalktı ve kendisine destek verdi.

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Son dakika haberleri: MHK'de Hugh Dallas dönemi! Hakem atamaları nasıl yapılacak? Resmi açıklama geldi...
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