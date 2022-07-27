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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:09

İşte yeni Temsilciler Kurulu! Emniyetin başarılı isimleri yönetecek

EMİR SOMER EMİR SOMER
İşte yeni Temsilciler Kurulu! Emniyetin başarılı isimleri yönetecek

2022-2023 Futbol Sezonu Temsilciler Kurulu Semineri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva Tesisleri’nde yapıldı. Seminere TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı. Uzun yıllar İstanbul’da başarıyla görev yapmış olan Emniyet Müdürü Gökhan Özsavaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı olarak atanmıştı. Emniyetin başarılı isimlerine emanet olan yeni Temsilciler Kurulu’nda Emniyet Müdürleri Nilgün Selvi ve Osman Yıldırım da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Semineri ve Açılış Töreni, TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı. Temsilciler Kurulu Başkanı olarak başarılı Emniyet Müdürü Gökhan Özsavaş atanmıştı. Üç gün sürecek olan 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilciler Kurulu Semineri'ne TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş ve TFF Temsilcileri katıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşmasında "Kurullarımızı daha değerli hale getireceğiz. Sizler 100. yılın temsilcilerisiniz. Çalışmalarınızda sizlere desteğimiz tam" dedi.

LİSTEDE BAŞARILI İSİMLER VAR

Geçmişte İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürü ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Gökhan Özsavaş son olarak İtalya Roma Türk Büyükelçiliği Güvenlik Müşavirliği görevini başarıyla yürüttü ve görev süresinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönüş yaptı.

Uzun yıllar İstanbul'da başarıyla görev yapmış olan Emniyet Müdürü Gökhan Özsavaş'ın "Başkan" seçildiği ve Emniyet Teşkilatı'nın başarılı isimlerine emanet olan Temsilciler Kurulu'nda başarılı Emniyet Müdürleri Eski Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Osman Yıldırım ve halen İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Nilgün Selvi'nin de ismi dikkat çekiyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü olan Nilgün Selvi, darbe girişimi başarısız olunca kaçmaya çalışan sekiz darbeci generalin uçuşuna izin vermemiş, sekiz eski generalden 7'si tutuklanmıştı. Gökhan Özsavaş'ın başkanlığındaki Temsilciler Kurulu'nun diğer üyeleri ise Ahmet Hamdi Usta, Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin ve Timuçin Başar oldu. Ahmet Hamdi Usta Başkan Vekili, Ertuğrul Arslan ise Raportör olarak Temsilciler Kurulu'nda görev yapacak.

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İşte yeni Temsilciler Kurulu! Emniyetin başarılı isimleri yönetecek
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