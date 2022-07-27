İşte yeni Temsilciler Kurulu! Emniyetin başarılı isimleri yönetecek

Uzun yıllar İstanbul'da başarıyla görev yapmış olan Emniyet Müdürü Gökhan Özsavaş'ın "Başkan" seçildiği ve Emniyet Teşkilatı'nın başarılı isimlerine emanet olan Temsilciler Kurulu'nda başarılı Emniyet Müdürleri Eski Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Osman Yıldırım ve halen İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Nilgün Selvi'nin de ismi dikkat çekiyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü olan Nilgün Selvi, darbe girişimi başarısız olunca kaçmaya çalışan sekiz darbeci generalin uçuşuna izin vermemiş, sekiz eski generalden 7'si tutuklanmıştı. Gökhan Özsavaş'ın başkanlığındaki Temsilciler Kurulu'nun diğer üyeleri ise Ahmet Hamdi Usta, Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin ve Timuçin Başar oldu. Ahmet Hamdi Usta Başkan Vekili, Ertuğrul Arslan ise Raportör olarak Temsilciler Kurulu'nda görev yapacak.