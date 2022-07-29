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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:25

Trabzonsporlu Enis Destan, Polonya ekibi Warta Poznan'a transfer oluyor

Trabzonsporlu Enis Destan, Polonya ekibi Warta Poznan’a transfer oluyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Altınordu'dan kadrosuna kattığı Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan’a transfer oluyor.

Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan Enis Destan için Avrupa'ya transfer oluyor. Enis için Polonya Ligi'nden sürpriz bir takım devreye girdi. Enis Destan'ın yeni durağı Polonya oluyor. Genç forvet, Warta Poznan ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un onay vermesi halinde Enis Destan kiralık olarak Polonya ekibine dahil olacak. Fırtına, 20 yaşındaki forvet için geçtiğimiz sezon Altınordu'ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek 4,5 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Enis, Ümit Milli Takım'da ise 9 karşılaşmada şans buldu ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. (61 Saat)

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Trabzonsporlu Enis Destan, Polonya ekibi Warta Poznan'a transfer oluyor
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