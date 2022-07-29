Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan Enis Destan için Avrupa'ya transfer oluyor. Enis için Polonya Ligi'nden sürpriz bir takım devreye girdi. Enis Destan'ın yeni durağı Polonya oluyor. Genç forvet, Warta Poznan ile anlaşmaya vardı.