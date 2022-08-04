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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Sirigu’dan sonra kaleye İrfan da geliyor

Sirigu’dan sonra kaleye İrfan da geliyor
JESUS basın toplantısında kaleci üzerine çalıştıklarını açıklarken, F.Bahçe bir değil iki isimle anlaştı. Son olarak İtalyan ekibi Genoa forması giyen ve bonservisi elinde olan Salvatore Sirigu ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı da bir yıllığına kiralamak için düğmeye bastı. 2. Lig'de oynamak istemeyen 24 yaşındaki eldiven, Kanarya'nın teklifine sıcak bakarken iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Bu arada Fenerbahçe, 17 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'nın sözleşmesini 2027'ye kadar uzatırken, bu oyuncuyu 1 yıllığına Göztepe'ye kiraladı. Bugüne kadar başka takımlara verdiği gençler için 'ilk alım hakkı bizde olur' maddesi koyan yönetim, bu sözleşmeye opsiyon koydurmadı.

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Sirigu’dan sonra kaleye İrfan da geliyor
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