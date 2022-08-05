Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'ye hazırlık maçlarında tam not!
Giriş Tarihi: 5.8.2022 14:19

Göztepe'ye hazırlık maçlarında tam not!

DHA
Göztepe’ye hazırlık maçlarında tam not!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, son oynadığı özel maçlarda gösterdiği performansla taraftarını umutlandırırken, takımın genç golcüsü Ege Özkayımoğlu da attığı gollerle teknik ekipten tam not aldı.

Süper Lig'de düşme acısı yaşayıp yaz dönemine sıkıntılı giren Göz-Göz, Denizlispor ve Nazilli Belediyespor'la oynadığı karşılaşmaları kazanıp sezon öncesi olumlu sinyaller verdi. Göz-Göz'ün altyapıdan vitrine çıkardığı genç golcü Ege ise iki maçta da ağları sarstı. İlk olarak Denizlispor'la Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yendi. Yasin Öztekin ve Ege'nin golleriyle kazanan Göztepe, dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ise 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 4-1'le geçti.

Goller Hüsamettin, Yasin, Yalçın ve Ege'den geldi. Yeni transferlerin ve mevcut kadronun sergilediği oyun ise beğenildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Göztepe pazar günü evindeki son provada Altınordu'yu konuk edecek. Karşılaşma taraftara da açık olacak. Bilet fiyatları 1'inci kategori 163.5, 2'nci kategori 109, 3'üncü kategori 65.5, 4'üncü kategori 44, diğer kategoriler ise 23 TL olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılarda genel kombine satışlarında da fiyatlar belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada 1'inci kategori kombine fiyatı 4250, 2'nci kategori 2750, 3'üncü kategori 1300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 325 TL olarak belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi! GSB personel sürekli işçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri
SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı güncel liste: En son sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: CHP'li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim
AÇIKLANDI! Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı || EGM PA 2022 bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?
Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak? KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu 2022, tekrarlanacak mı, yeni sınav ne zaman?
Güncel akaryakıt fiyatları ile 5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorine ve benzine indirim haberleri hız kazandı!
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'ye hazırlık maçlarında tam not!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA