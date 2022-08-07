Hepimiz aynı gemideyiz

Kayserıspor karşısına 4'lü savunma sistemi ile çıkan teknik direktör Valerien İsmael, zor bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Fransız hoca,Maçın geneli inişli çıkışlıydı. İkinci yarıyı domine ettik. Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulmuş olabiliriz ama bu mantalitemizi gösterir.Josef ve Welinton sakat, Emirhan gitti, benim için sürpriz oldu.diye konuştu.