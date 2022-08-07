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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Hepimiz aynı gemideyiz

Hepimiz aynı gemideyiz
Kayserıspor karşısına 4'lü savunma sistemi ile çıkan teknik direktör Valerien İsmael, zor bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Fransız hoca, "Maçın geneli inişli çıkışlıydı. İkinci yarıyı domine ettik. Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulmuş olabiliriz ama bu mantalitemizi gösterir. Futbolcularımız çok çalışıyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Hoca bir tarafta, futbolcular bir tarafta değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Josef ve Welinton sakat, Emirhan gitti, benim için sürpriz oldu. En kısa sürede kadro derinliğimizi geliştirmeliyiz" diye konuştu.

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Hepimiz aynı gemideyiz
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