Hepimiz aynı gemideyiz

Kayserıspor karşısına 4'lü savunma sistemi ile çıkan teknik direktör Valerien İsmael, zor bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Fransız hoca, "Maçın geneli inişli çıkışlıydı. İkinci yarıyı domine ettik. Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulmuş olabiliriz ama bu mantalitemizi gösterir. Futbolcularımız çok çalışıyor.Herkes elinden geleni yapıyor.Hoca bir tarafta, futbolcularbir tarafta değil.Hepimiz aynıgemideyiz. Josef ve Welinton sakat, Emirhan gitti, benim için sürpriz oldu. En kısasürede kadroderinliğimizigeliştirmeliyiz" diye konuştu.