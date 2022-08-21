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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Bu skoru anlamak mümkün değil!

Bu skoru anlamak mümkün değil!

Antalya’dan ağır bir yenilgi ile dönen Avcı, “Kafamızı kaldırmamız gerek. Oyunun karşılığı olmayan bir skor” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçtan sonra şöyle konuştu: "Bu skor nasıl oldu, onu anlamak mümkün değil. Kafamızı kaldırmamız lazım. Oyunun karşılığı olmayan bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Trabzonspor'un kalitesi var. Bu oyuna artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Futbol bir organizasyon oyunu. Ayakta kalmamız gereken yerde penaltı yaptık. İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk ancak bireysel hatalar yaptık. Çarşamba-pazar zorlu bir maç trafiğimiz var. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı, olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünüyoruz ve o anlamda biraz saygı istiyorum."

DİŞLİ RAKİP!
TRABZONSPOR geçen sezon 27 maçlık yenilmezlik serisiyle geldiği Antalya deplasmanında ilk mağlubiyetini yaşamıştı. İlk 15 haftayı 12 galibiyet, 3 beraberlikle geçen bordo-mavililer 11 Aralık 2021'de oynanan 16. hafta mücadelesinde sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı. Ligin ikinci yarısında ağırladığı rakibine de üstünlük kuramamış ve karşılaşma 2-2 bitmişti. Dün de Nuri Şahin'in öğrencileri, 5-2'lik zaferle son şampiyona erken bir uyarı yaptı

'FORMAMI İMZALAYIP SAKLAYACAĞIM'
Trabzonspor Enis Bardhi'yi oyuna sokup 2 gol birden bulurken, Antalyaspor, Gökdeniz hamlesiyle maçın kaderini değiştirdi. 20 yaşındaki oyuncu 81 ve 90+7'de iki golle kırmızı- beyazlıları öne geçirdi. Maçtan sonra "Gerçekten benim için inanılmaz bir gün. Tüm ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Girip goller atmak benim için çok önemliydi. Formamı imzalayıp duvara asacağım. Nuri Hoca bize güven veriyor. Bir şey söylemesine gerek yok. Ne yaptığımızı biliyoruz."

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Bu skoru anlamak mümkün değil!
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