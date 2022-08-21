Bu skoru anlamak mümkün değil!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçtan sonra şöyle konuştu:Oyunun karşılığı olmayan bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Trabzonspor'un kalitesi var. Bu oyuna artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Futbol bir organizasyon oyunu.. İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk ancak bireysel hatalar yaptık. Çarşamba-pazar zorlu bir maç trafiğimiz var.geçen sezon 27 maçlık yenilmezlik serisiyle geldiği Antalya deplasmanında ilk mağlubiyetini yaşamıştı.Ligin ikinci yarısında ağırladığı rakibine de üstünlük kuramamış ve karşılaşma 2-2 bitmişti. Dün de Nuri Şahin'in öğrencileri, 5-2'lik zaferle son şampiyona erken bir uyarı yaptıEnis Bardhi'yi oyuna sokup 2 gol birden bulurken, Antalyaspor, Gökdeniz hamlesiyle maçın kaderini değiştirdi. 20 yaşındaki oyuncu 81 ve 90+7'de iki golle kırmızı- beyazlıları öne geçirdi. Maçtan sonra "Gerçekten benim için inanılmaz bir gün. Tüm ömrüm boyunca unutmayacağım bunu.Nuri Hoca bize güven veriyor. Bir şey söylemesine gerek yok. Ne yaptığımızı biliyoruz."