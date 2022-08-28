Sistem değişti Antep coştu!

Kırmızı-siyahlı takımın hocası Erol Bulut, 5-2’lik Antalya galibiyetinin ikinci yarıdaki sistem ve oyuncu değişikliğinin sahaya olumlu yansımasından kaynaklandığını söyledi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor gibi güçlü bir takımı 5-2'lik skorla yendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Bulut, "İlk yarı oyuna iyi başlayanbir Gaziantep oldu ama goldensonra tamamen oyunun disiplinindenuzaklaşan bir takımvardı. Baskı, yönlendirme ve tempomuzda geç kaldık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bunun nedeni Antalyaspor'du. Gerçekten ilk yarı iyi oynadılar. Nitekim 2-1 öne geçtiler. İkinci yarıda hem sistem hem de futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti. Giren arkadaşlarımızın katkılarının takıma büyük yararı oldu. 5-2'lik galibiyet aldıkdiye havalar uçmayacağız, ayaklarımızın yerebasması lazım" ifadelerini kullandı.
BURUK SEVİNÇ
Antalyaspor maçında hat+trick yaparak galibiyetin başmimarı olan Joao Figueiredo attığı beşinci gol sonrası büyük bir şanssızlık yaşadı ve sakatlandı. Brezilyalı yıldız, oyuna devam edemeyince 77. dakikada kenara alındı. Figueiredo'nun toplamda 4 golü bulunuyor