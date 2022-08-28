Sistem değişti Antep coştu!

aziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor gibi güçlü bir takımı 5-2'lik skorla yendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Bulut, "Baskı, yönlendirme ve tempomuzda geç kaldık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bunun nedeni Antalyaspor'du. Gerçekten ilk yarı iyi oynadılar. Nitekim 2-1 öne geçtiler. İkinci yarıda hem sistem hem de futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti. Giren arkadaşlarımızın katkılarının takıma büyük yararı oldu. 5" ifadelerini kullandı.Antalyaspor maçında hat+trick yaparak galibiyetin başmimarı olan Joao Figueiredo attığı beşinci gol sonrası büyük bir şanssızlık yaşadı ve sakatlandı. Brezilyalı yıldız, oyuna devam edemeyince 77. dakikada kenara alındı. Figueiredo'nun toplamda 4 golü bulunuyor