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Giriş Tarihi: 2.9.2022 21:22

Ahmed Musa, Demir Grup Sivasspor'da

DHA
Ahmed Musa, Demir Grup Sivasspor’da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'yı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, son olarak Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı. Ahmed Musa, 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 2 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

14 Ekim 1992'de Nijerya'nın Jos şehrinde dünyaya gelen Ahmed Musa, futbola Kano Pillars takımında başladı. Ardından VVV-Venlo, CSKA Moskova, Leicester City, Al-Nassr takımlarında forma giyen 29 yaşındaki sporcu 2021-2022 sezonunda ise Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye macerasına başladı. İstanbul temsilcisinde geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen sporcu 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kariyerinde 367 maça çıkan Ahmed Musa 92 kez gol sevinci yaşarken, 65 kez de asist yaptı. Nijeryalı sporcu 106 kez de ülkesinin formasını giydi.

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Ahmed Musa, Demir Grup Sivasspor'da
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