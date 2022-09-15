Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cluj - Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli
Giriş Tarihi: 16.9.2022 01:24

Cluj - Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli

Cluj - Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'ü deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, CFR Cluj maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "Gerçekten özellikle fizik olarak çok güçlü bir takım. Boy avantajları çok fazla ve iyi bir takımdı. Biz istediğimiz taktiği güzel bir şekilde yaptık, iyi bir şekilde karşı tarafa kontra ataklarla gitmeye çalıştık. Baskı yememize rağmen başta kalecimiz olmak üzere defansif açıdan mükemmel bir defans yaptık. Tek üzüldüğümüz şey maçın ikinci yarısı tamamen riske girdiler. O arada gelen çok güzel pozisyonlar vardı. Son paslara dikkat edemedik. Karşı karşıya kaldık, kaçırdık. Böyle bir maç oynadığınız zaman, böyle sıkıntılar yaşadığınız zaman bu tür pozisyonları atmanız gerekiyor. Maçı 2-0'a getirebilseydik daha farklı olabilirdi. Biz buraya gelirken 9 tane eksikle geldik. Sadece 4 tane yedeğim vardı. Eğer tam takım olabilseydik bu maçta fazla baskı da yemezdik. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022! TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
Son dakika haberi: Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürülmüştü: Şüpheliler tutuklandı!
TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? TOKİ işyeri başvuru şartları ve ödemeleri belli oldu!
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cluj - Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu: Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA