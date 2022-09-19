Todibo 9 saniyede kırmızı kart görerek tarihe geçti

Fransa Ligue 1'de Nice'in sahasında Angers'ı konuk ettiği maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı ve tüm futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Mücadelenin başlama vuruşuyla Angers'ta atağa kalkan Dipo Sima, gole giderken ev sahibi ekibin oyuncusu Jean-Clair Todibo tarafından düşürüldü.
Hakem Bastien Dechepy, son adam düşüncesiyle 22 yaşındaki stoperi henüz 9. saniyede kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu pozisyonda sarı yerine kırmızı kart çıkması tartışmalara neden olsa da karar değişmedi. Todibo böylece Ligue 1'de en erken kart gören oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Mücadeleden Angers, Bentaleb'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı.