Todibo 9 saniyede kırmızı kart görerek tarihe geçti

Hakem Bastien Dechepy, son adam düşüncesiyle 22 yaşındaki stoperi henüz 9. saniyede kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu pozisyonda sarı yerine kırmızı kart çıkması tartışmalara neden olsa da karar değişmedi. Todibo böylece Ligue 1'de en erken kart gören oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Mücadeleden Angers, Bentaleb'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı.