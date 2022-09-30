Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor! Son 26 maçta 17 kırmızı, 163 sarı kart çıktı
Giriş Tarihi: 30.9.2022 12:15

Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor! Son 26 maçta 17 kırmızı, 163 sarı kart çıktı

AA
Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! Son 26 maçta 17 kırmızı, 163 sarı kart çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan son 26 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 163 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 26 derbide 85 kez kart aldı. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 79 da sarı kart gördü Rekabetteki son 26 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 84 sarı olmak üzere toplam 95 kart aldı.

SON 4 DERBİDE 1 KIRMIZI, 32 SARI KART
İki takım arasında yapılan son 4 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 32 sarı kart gösterildi. Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu. Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçtiğimiz sezon rövanş maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor! Son 26 maçta 17 kırmızı, 163 sarı kart çıktı
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