Yıkamadı ama lider döndü

Rakibini 16 şutla ablukaya alan temsilcimiz ağları bulamadı. Aldığı 1 puanla koltuğunu korumayı başardı
Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir, yoğun baskı kurduğu maçta Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan turuncu-lacivertliler, Traore ve Mahmut'un şutlarında kaleciSteinbors'a takıldı. Emre Belözoğlu'nuntakımı, ikinci yarıda da ataklarını sürdürdü. Rigas'ta Simkovic 70'de kırmızı kartla atılmasının ardından Başakşehir; Traore, Okaka ve Deniz Türüç ile art arda Letonyaekibinin kalesini yoklasa da Steinbors'ugeçemedi. Diğer maçta Fiorentina, Hearst'ı 3-0 mağlup etti. Başakşehir, puanını 7'yeçıkarıp A Grubu'nda liderliğini sürdürdü.