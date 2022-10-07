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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Yıkamadı ama lider döndü

Yıkamadı ama lider döndü

Rakibini 16 şutla ablukaya alan temsilcimiz ağları bulamadı. Aldığı 1 puanla koltuğunu korumayı başardı

Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir, yoğun baskı kurduğu maçta Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan turuncu-lacivertliler, Traore ve Mahmut'un şutlarında kaleci Steinbors'a takıldı. Emre Belözoğlu'nun takımı, ikinci yarıda da ataklarını sürdürdü. Rigas'ta Simkovic 70'de kırmızı kartla atılmasının ardından Başakşehir; Traore, Okaka ve Deniz Türüç ile art arda Letonya ekibinin kalesini yoklasa da Steinbors'u geçemedi. Diğer maçta Fiorentina, Hearst'ı 3-0 mağlup etti. Başakşehir, puanını 7'ye çıkarıp A Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

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