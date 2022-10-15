Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Torino Derbisi'ni 1-0 kazandı
Giriş Tarihi: 15.10.2022 23:03

Juventus, Torino Derbisi'ni 1-0 kazandı

AA
Juventus, Torino Derbisi’ni 1-0 kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Juventus, konuk olduğu Torino'yu 1-0 yendi.

Serie A'da Torino kentinin iki takımı derbide kozlarını paylaştı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, konuk Juventus, Dusan Vlahovic'in 74. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Juventus, Torino maçında aldığı galibiyetle ligde rahat bir nefes aldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve puan tablosunda 7. sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 11 puanla 11. basamakta kaldı.

Bu arada, Torino kadrosundaki genç Türk oyuncu Emirhan İlkhan ise Juventus maçında yedek soyunmasına karşın görev almadı.

Serie A'da bugün oynanan bir diğer maçta Empoli de konuk ettiği Monza'yı 1-0'lık skorla yendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen gencin sözleri yürekleri sızlattı "Ben bu acıya dayanamam"
SON DAKİKA Bartın Amasra maden ocağında patlama meydana geldi! 28 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 41 şehidimiz var
Son dakika: Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
Maden şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı! Son veda
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Torino Derbisi'ni 1-0 kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA