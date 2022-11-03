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Giriş Tarihi: 3.11.2022 14:07

İngiltere Halil Dervişoğlu'nu konuşuyor! 90+10'da galibiyeti getirdi

İngiltere Halil Dervişoğlu’nu konuşuyor! 90+10’da galibiyeti getirdi

İngiltere Championship'te Burnley forması giyen Halil Dervişoğlu, son 20 dakikasında oyuna girdiği Rotherham United maçının son saniyesinde attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında 1-0 geriye düşen Burnley, 35. dakikada skoru dengeye getirse de 64. dakikada yine 2-1 mağlup duruma düştü. Bu gol sonrası teknik direktör Vincent Kompany tarafından oyuna dahil edilen Halil Dervişoğlu, rakibi abluka altına aldıkları anlarda gol aradı.

İkinci yarı yüzde 80 topla oynayıp rakip kaleye 16 şut atan Burnley, 90+1. dakikada eşitliği yakaladı. Hakemin 10 dakika uzatma verdiği mücadele tam böyle bitecek derken son saniyede devreye giren Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinde seken topu tamamlayarak takımına 90+10'da galibiyeti getiren golü attı. Burnley bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanırken, ligdeki liderliğini devam ettirdi. Rotherham United ise 14. sırada bulunuyor.

FAZLA SÜRE BULAMIYOR
Sezon başında Premier Lig ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Burnley'de fazla forma şansı bulamıyor. 19. haftası geride kalan ligde yalnızca 4 maçta forma giyebilen Halil, ilk 11'de hiç görev alamazken, toplamda 44 dakika sahada kaldı ve 1 gole imza attı

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İngiltere Halil Dervişoğlu'nu konuşuyor! 90+10'da galibiyeti getirdi
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