Ülke puanı işte böyle kazanılır!

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak gruptan lider çıkarken teknik direktör Rıza Çalımbay,'a çok özel açıklamalarda bulundu.diyen Çalımbay, şöyle devam etti: "Hiçbir Anadolu takımı 3 sene üst üste Avrupa'ya gidememiş, inşallah devamını getireceğiz. Bu çok büyük bir başarı.Zor gruptu. Geçen sene S.Prag, F.Bahçe'yi elemişti. Bizim grupta da favoriydi. Tek üzüldüğüm konu; Milli Takım'a bir oyuncu veremedik. Avrupa'da güzel işler yapmış bir takımız, en az bir futbolcumuzun gitmesi gerekir.""F.Bahçe maçını düşünerek rotasyon yaptı" eleştirilerine de yanıt veren 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Yatabare, Antalya maçında sakatlandı. Üzerine gidersen, oyuncunu kaybedersin. Klopp bile '3 günde bir maç oynayınca sakat veriyoruz' dedi. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bir Anadolu takımının verebileceği tüm puanları veriyoruz. Belki 3 Büyükler'de bile 3 sene üst üste Avrupa'ya gidemeyen takım oldu. Eleştirilerde bulunanlar, ülke puanını düşünüyorsa böyle kazanılır ülke puanı" diye konuştu.SIVASSPOR, Avrupa'da yakaladığı başarıyla önemli bir gelir elde etti. Son 16'ya yükselen Yiğido, lige katılım payı olarak 2.94 milyon Euro, grubu zirvede tamamladığı için de 1.25 milyon Euro kazandı. Performansından ve katsayıdan 2.52 milyon Euro'yu daha kasasına koyan Sivas'ın toplam geliri 6.7 milyon Euro oldu. Grubunu lider bitiren Başakşehir'in kazancı ise 7.2 milyon Euro'ya ulaştı.AVRUPA'NIN dört bir yanından gelen Sivaslıların Prag'da kendilerine destek vermesine çok sevindiğini dile getiren Çalımbay, "Konferans Ligi'nde ise sonuna kadar gitmek istiyoruz. Benim hedeflerimden bir tanesidir Avrupa… Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak ocak ayında 1-2 takviyeye ihtiyacamız var" dedi.RIZA Çalımbay, F.Bahçe'nin bu sene çok iyi olduğunu belirtirken, "Jesus'un büyük katkısı var. Ben yabancı hocaya olumsuz bakmıyorum. Kaliteli isimler gelip, güzel işler yaptığı zaman Türkiye'yi iyi yerlere getirir. Arda Güler'i çok seviyorum. Çok yetenekli. Sessiz, sakin... Futbolun dışında bir şey düşünmüyor" ifadelerini kullandı.