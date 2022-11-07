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Giriş Tarihi: 7.11.2022 23:35

Didier Drogba Müslüman oldu mu? Eski Galatasaraylıdan açıklama geldi!

Didier Drogba Müslüman oldu mu? Eski Galatasaraylıdan açıklama geldi!

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen eski ünlü futbolcu Didier Drogba, sosyal medyanın gündem maddesi oldu. Din değiştirerek Müslüman olduğu iddia edilen Drogba, o iddialara Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Futbolculuk kariyeri boyunca dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen eski futbolcu Didier Drogba, 'Müslüman oldu' iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü vaiz Dr. Muhammed Salah, kişisel Facebook hesabından Drogba'nın dua ederkenki fotoğraflarını paylaşarak eski futbolcunun müslüman olduğunu belirtti.

Kısa sürede gündeme oturan bu fotoğraflar, 'Didier Drogba Müslüman oldu' denilerek paylaşıldı. Haberin yayılmasının ardından Drogba, konuya dair açıklama yaptı.

Ünlü futbolcunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu hikaye viral oluyor ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar."

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Didier Drogba Müslüman oldu mu? Eski Galatasaraylıdan açıklama geldi!
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