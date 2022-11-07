Didier Drogba Müslüman oldu mu? Eski Galatasaraylıdan açıklama geldi!

Futbolculuk kariyeri boyunca dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen eski futbolcu Didier Drogba, 'Müslüman oldu' iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dünyaca ünlü vaiz Dr. Muhammed Salah, kişisel Facebook hesabından Drogba'nın dua ederkenki fotoğraflarını paylaşarak eski futbolcunun müslüman olduğunu belirtti.
Ünlü futbolcunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bu hikaye viral oluyor ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar."