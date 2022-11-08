Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2022 WTA Finalleri'nde şampiyon Caroline Garcia
Giriş Tarihi: 8.11.2022 11:02

2022 WTA Finalleri'nde şampiyon Caroline Garcia

AA
2022 WTA Finalleri’nde şampiyon Caroline Garcia

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen 2022 WTA Finalleri'ni, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenen Fransız Caroline Garcia kazandı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının finalinde, 7 numaralı seribaşı Sabalenka ile 6 numaralı seribaşı Garcia karşılaştı. Garcia, kendisi gibi WTA Finalleri'nde ilk defa final oynayan rakibini, 1 saat 41 dakika sonunda 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

29 yaşındaki Garcia, 2005'te bunu başaran Amelie Mauresmo'dan sonra WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan 2'nci Fransız tenisçi oldu. Yazdan itibaren formunu giderek arttıran Garcia, bu sezon 4'üncü, kariyerinin 11'inci tekler şampiyonluğuna ulaştı.


EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU: Yen yılda en düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır? İlk hesaplamalar yapıldı!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Bugün hesaplara yatacak
EYT SON DURUM 8 Kasım 2022 gelişmeleri: Kabine Toplantısı ardından soruluyor: EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 WTA Finalleri'nde şampiyon Caroline Garcia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA