18 yaşındaki Cristian Volpato, Dünya Kupası’nda oynamayı reddetti

Arnold, "Ona 26 kişilik kadroda olduğunu söyledim. Gidip düşünmek istedi. Çevresindeki insanlarla ve kariyerine yön vermesine yardımcı olan insanlarla konuşmak istedi. Gece dönüş yaptı. Avustralya için Dünya Kupası'nda oynama teklifini reddetti. Sonuçta bu onun kararı. Cristian harika bir çocuk. Vermesi son derece zor bir karar ve çevresinde ona tavsiyelerde bulunan insanlar var. Avustralya ve İtalya gibi oynayabileceği iki ülke var. Bu büyük kararı kendisi verecek" ifadelerini kullandı.