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Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:53

18 yaşındaki Cristian Volpato, Dünya Kupası'nda oynamayı reddetti

18 yaşındaki Cristian Volpato, Dünya Kupası’nda oynamayı reddetti

Roma'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Cristian Volpato, Avustralya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer alma teklifini geri çevirdi. Volpato aldığı kararın gerekçesini "Profesyonel kariyerimin henüz başındayım ve tamamen Roma'ya odaklandım" diyerek açıkladı.

2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Avustralya'da Teknik Direktör Graham Arnold, Cristian Volpato ile ilgili bir itirafta bulundu.

Arnold, "Ona 26 kişilik kadroda olduğunu söyledim. Gidip düşünmek istedi. Çevresindeki insanlarla ve kariyerine yön vermesine yardımcı olan insanlarla konuşmak istedi. Gece dönüş yaptı. Avustralya için Dünya Kupası'nda oynama teklifini reddetti. Sonuçta bu onun kararı. Cristian harika bir çocuk. Vermesi son derece zor bir karar ve çevresinde ona tavsiyelerde bulunan insanlar var. Avustralya ve İtalya gibi oynayabileceği iki ülke var. Bu büyük kararı kendisi verecek" ifadelerini kullandı.

VOLPATO'DAN CEVAP GELDİ
Graham Arnold'ın açıklamasının ardından dikkatleri üzerine toplayan Volpato da Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Uluslararası düzeyde aldığım varsayılan kararla ilgili birçok spekülasyon gördüm. Gerçek şu ki; Profesyonel kariyerimin henüz başındayım ve tamamen Roma'ya odaklandım. Uluslararası düzey için bu aşamada herhangi acele bir karar vermek, son derece erken olma riskini taşıyor. Doğru olan kararı vermek için bolca zamanım olacak, ancak şu anda gelişmeye devam etmek için her gün daha sıkı çalışmaya odaklanmam gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

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18 yaşındaki Cristian Volpato, Dünya Kupası'nda oynamayı reddetti
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