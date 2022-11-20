Enner Valencia damga vurdu, Ekvador açılış maçında Katar’ı yıktı!

Klima her ne kadar Katarlıların hayatının ayrılmaz bir parçası olsa da Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı taraftarlar, futbol tarihinin ilk iklimlendirme özelliğine sahip statlarında sıcak hava ve nemi hissetmeden futbolun tadını çıkarmaya baktılar.

Beyaz rengin hakim olduğu tribünlerde Katar kale arkasında bordo formalarla takımlarına destek veren taraftar grubu, ülkelerine ve futbola olan ilgilerini aylardır eleştirenlere yanıt verircesine maç boyunca hiç susmadı.