Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Attila Szalai, Bakasetas'ı üzdü
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:39

Attila Szalai, Bakasetas'ı üzdü

Attila Szalai, Bakasetas’ı üzdü

Macaristan Milli Takımı, Attila Szalai'nin forma giydiği maçta Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Yunanistan'ın tek golü Trabzonsporlu Bakasetas'tan geldi.

Macaristan ile Yunanistan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Macaristan 15. dakikada Roland Sallai'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sallai'nin bu golüne Yunanistan, 81. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle karşılık verdi: 1-1.

Ancak son sözü Macaristan söyledi. 89. dakikada oyuna giren Zsolt Kalmar, 90. dakikada Yunanistan filelerini havalandırdı ve takımını yeniden 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Macaristan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, Macaristan'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı AVM'nin dördüncü katından düşerek vefat etti!
Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Keskin kalemi ve eşsiz yazıları hiç unutulmayacak
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Tokat’ta özel hastanede skandal görüntü! Bakan Koca ‘Toleransımız yok’ diyerek duyurdu: Faaliyeti durduruldu
Aslı Baykal'ın verdiği zekice yanıt CHP medyasını nakavt etti! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
BUGÜN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi!
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
Babasını uyduramadık kızını verelim
ARKADAŞINA GÖNDER
Attila Szalai, Bakasetas'ı üzdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA