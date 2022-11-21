Attila Szalai, Bakasetas’ı üzdü

Macaristan ile Yunanistan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Macaristan 15. dakikada Roland Sallai'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sallai'nin bu golüne Yunanistan, 81. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle karşılık verdi: 1-1.
Ancak son sözü Macaristan söyledi. 89. dakikada oyuna giren Zsolt Kalmar, 90. dakikada Yunanistan filelerini havalandırdı ve takımını yeniden 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Macaristan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, Macaristan'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.