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Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:16

Son dakika haberi: Fatih Terim'den Dünya Kupası yorumu! "Bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi..."

Son dakika haberi: Fatih Terim’den Dünya Kupası yorumu! Bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi...

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Katar'da bulunan Fatih Terim, GQ dergisine açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası ile iligli çarpıcı sözlerini sarf eden Terim, "Ben büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Katar'da bulunan Fatih Terim, GQ dergisine açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası ile iligli çarpıcı sözlerini sarf eden Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Gönül isterdi ki; Türkiye de Katar'da olsun ve büyük bir heyecanla ülkemizi destekleyelim... Birçok takım sayabiliriz. Avrupa'dan, Güney Amerika'dan. Hatta diğer kıtalardan. Ama ben büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Biliyorsunuz, bir basın toplantısında, bana sorulduğunda, daha önceki bir sözümü hatırlatmıştım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında. O yüzden 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını ve kendi ifadesiyle son FIFA Dünya Kupası organizasyonunda şampiyon olmasını isterim. Onun dışında eski öğrencilerim, yakın dostlarım turnuvada yer alacak. Onları da ayrı bir gözle takip edeceğim tabii ki. Çok keyifli bir turnuva olmasını bekliyorum."

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Son dakika haberi: Fatih Terim'den Dünya Kupası yorumu! "Bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi..."
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