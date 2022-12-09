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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Samet yarışı Fener’in

Samet yarışı Fener’in

Sarı-lacivertliler, G.Saray ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği tecrübeli stoperin transferini bitirdi. Adana Demirspor’a 3.5 milyon Euro ödenecek

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor ile masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki stoperin kulübüyle her konuda anlaştı ve dün bu transfere son noktayı koydu. Fenerbahçe'nin, Adana temsilcisini, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslarla ikna ettiği öğrenildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
G.Saray ve Beşiktaş'ın da listesinde bulunan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyleyince transfer yarışını kazanan Kanarya oldu. Samet, ocak ayında 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu hamleyle teknik direktör Jorge Jesus'un hem savunmada hem de yerli kontenjanında eli rahatladı.

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Samet yarışı Fener’in
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