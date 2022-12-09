Samet yarışı Fener’in

Sarı-lacivertliler, G.Saray ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği tecrübeli stoperin transferini bitirdi. Adana Demirspor’a 3.5 milyon Euro ödenecek
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor ile masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki stoperinkulübüyle her konudaanlaştı ve dün bu transfereson noktayı koydu. Fenerbahçe'nin, Adana temsilcisini, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslarla ikna ettiği öğrenildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
G.Saray ve Beşiktaş'ın da listesinde bulunan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de oynamakistediğini söyleyince transfer yarışını kazanan Kanarya oldu. Samet, ocak ayında 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu hamleyle teknik direktör Jorge Jesus'un hemsavunmada hem de yerli kontenjanındaeli rahatladı.