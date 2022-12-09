Samet yarışı Fener’in

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor ile masaya oturan sarı-lacivertli yönetim,Fenerbahçe'nin, Adana temsilcisini, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslarla ikna ettiği öğrenildi..Saray ve Beşiktaş'ın da listesinde bulunan tecrübeli futbolcu,söyleyince transfer yarışını kazanan Kanarya oldu. Samet, ocak ayında 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu hamleyle teknik direktör