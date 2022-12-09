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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Yöneticiler de yabancı olsun!

Yöneticiler de yabancı olsun!

"LİGİMİZ için yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız yabancı kulüp başkanı, hoca ve gazeteci de gelsin" "Trabzon'da Şenol Güneş beni Türk futboluna kazandıran isimdir. Lille de önemli şeyler yaşadım ve Christophe Galtier'den çok şeyler öğrendim"

Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Yabacı sınırı hakkındaki görüşleri sorulan 37 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Bununla ilgili ne zaman konuşsam, internette çok büyük tepki alıyorum. Ama ben fikrimi söyleyeceğim. Kazanan ya da kaybeden sürekli hakem konuşuyor. Her hoca, maçtan sonra yabancı kuralını dile getiriyor."

G.SARAY'DA TÜRK FUTBOLCU OYNAR MI?
Hocaysak, bunların sezon öncesinde planlanması gerekiyor. Hollanda'da hiç hakem konuşulduğunu görmedim. Yabancı hakem... Milliyetçi bir insanım, biliyorsunuz... Hakemlerimize güvenelim. Kasıtlı hata yapacaklarını düşünmüyorum. Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı kontenjanı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?"




ÇİN'E GİTTİM, MADDİ KAYGIM KALMADI
Kariyeri boyunca üç önemli kırılma anı yaşadığını belirten Burak, "Şenol Güneş, Trabzonspor'a transferim, Çin'e transferim ve Lille'e transferim... Trabzon'da Şenol Güneş, beni Türk futboluna kazandırdı. Çin'e gittim, hayatımda maddi kaygı kalmadı. Lille'de Galtier'den çok şey öğrendim. Futbolu Fortuna Sittard'da bırakmak istiyorum. Bu net, 'Burak, Adana Demir'e ya da Beşiktaş'a gidiyor' diye yazılmasın" şeklinde konuştu.

YENİDEN 20 YAŞINA DÖNSEM BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLMEZDİM
Burak Yılmaz, hayatında yaşla alakalı bir değişim olduğunu da vurguladı. Yıldız golcü, "Keşke 20'li yaşlarda değişim gösterebilseydim. O zaman daha farklı bir Burak olurdu. Kırılganlık, değişim var. Futboldan sonraya hazırlanıyorum. Kariyerimde kazıya kazıya bir yere geldim, antrenörlükte de böyle olacak. Artık daha sakin bir adamım, ağabey rolüne büründüğümü düşünüyorum. Harika bir kariyerim oldu, nankörlük edemem. En azından şimdi tecrübemle 20'li yaşlarda olsam Beşiktaş'tan gönderilmezdim" diye konuştu. Genç oyunculara tavsiyede bulunan Burak, "Hemen 'Oldum' ya da 'Yapamadım' dememek lazım. Vazgeçmemeleri ve bir tane de Şenol Güneş bulmaları gerek' ifadelerini kullandı.

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Yöneticiler de yabancı olsun!
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