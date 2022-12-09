Yöneticiler de yabancı olsun!

Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Yabacı sınırı hakkındaki görüşleri sorulan 37 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Ama ben fikrimi söyleyeceğim. Kazanan ya da kaybeden sürekli hakem konuşuyor. Her hoca, maçtan sonra yabancı kuralını dile getiriyor."Hocaysak, bunların sezon öncesinde planlanması gerekiyor. Hollanda'da hiç hakem konuşulduğunu görmedim. Yabancı hakem... Milliyetçi bir insanım, biliyorsunuz...Kasıtlı hata yapacaklarını düşünmüyorum. Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı kontenjanı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin.Kariyeri boyunca üç önemli kırılma anı yaşadığını belirten Burak, "Şenol Güneş, Trabzonspor'a transferim, Çin'e transferim ve Lille'e transferim... Trabzon'da Şenol Güneş, beni Türk futboluna kazandırdı. Çin'e gittim, hayatımda maddi kaygı kalmadı. Lille'de Galtier'den çok şey öğrendim. Futbolu Fortuna Sittard'da bırakmak istiyorum. Bu net,diye yazılmasın" şeklinde konuştu.Burak Yılmaz, hayatında yaşla alakalı bir değişim olduğunu da vurguladı. Yıldız golcü, "Keşke 20'li yaşlarda değişim gösterebilseydim. O zaman daha farklı bir Burak olurdu. Kırılganlık, değişim var. Futboldan sonraya hazırlanıyorum. Kariyerimde kazıya kazıya bir yere geldim, antrenörlükte de böyle olacak. Artık daha sakin bir adamım, ağabey rolüne büründüğümü düşünüyorum. Harika bir kariyerim oldu, nankörlük edemem. En azından şimdi tecrübemle 20'li yaşlarda olsam Beşiktaş'tan gönderilmezdim" diye konuştu. Genç oyunculara tavsiyede bulunan Burak, "Hemen 'Oldum' ya da 'Yapamadım' dememek lazım. Vazgeçmemeleri ve bir tane de Şenol Güneş bulmaları gerek' ifadelerini kullandı.