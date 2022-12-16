Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sinan Bolat: Uğurcan ve Altay inşallah en kısa zamanda Avrupa'ya transfer olur
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:10 Son Güncelleme: 16.12.2022 12:11

Sinan Bolat: Uğurcan ve Altay inşallah en kısa zamanda Avrupa'ya transfer olur

DHA
Sinan Bolat: Uğurcan ve Altay inşallah en kısa zamanda Avrupa’ya transfer olur

Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Sinan Bolat önemli açıklamlarda bulundu. Bolat "Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın performansları çok iyi gözüküyor. En kısa zamanda inşallah Avrupa'ya transfer olurlar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler" ifadelerini kullandı.

- Belçika ekibi Westerlo'nun Türk kalecisi Sinan Bolat, takımın Belek Turizm Merkezi'ndeki kampında Demirören açıklamalarda bulundu. Bolat, "Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın takımlarında göstermiş oldukları performans ortada. En kısa zamanda inşallah Avrupa'ya transfer olurlar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler" dedi.
"BELÇİKA'YA HAZIR DÖNMEK İSTİYORUZ"
Takımının Antalya kampını değerlendiren Bolat, "Kampımız çok iyi gidiyor. Hem otelimiz hem de idman yaptığımız sahalar çok iyi. Bir sakatlık olayı da yaşanmadı. Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayarak Belçika'ya hazır dönmek istiyoruz" diye konuştu.
"TAKIM SAHİBİNİN TÜRK OLMASI GURUR VERİCİ"
Kulübün sahiplerinin Türk olmasıyla ilgili ise tecrübeli kaleci, "Benim için de ayrı bir gurur. Ben yıllardır Belçika'da futbol oynuyorum. Bir Türk'ün kulübü satın alması benim için büyük bir mutluluk ve gurur oldu. Oktay başkanımız ve Hasan ağabeyin bunda çok büyük emeği var. Sonuçlar beklediğimizden de iyi. Dünya Kupası arasını iyi geçirerek kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
"TAKIMDAKİ TÜRK OYUNCULARIN KARAKTERLERİ VE YETENEKLERİ ORTADA"
Takımdaki Türk oyunculardan da övgüyle bahseden 34 yaşındaki kaleci, "Hem ağabeyleri olarak, hem de yıllardır orada oynadığım için görevim, onların iyi hissetmesi ve adaptasyon süreçlerini iyi geçirmelerine yardımcı olmak. Onlar da çok iyi adapte oldular. Kaliteleri ortada. İnsanlıkları da çok kaliteli. Bu performansı devam ettirerek kulübümüzü iyi seviyeye getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"WESTERLO KULÜBÜ'NE FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"
Kulübüyle uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirten Bolat, "4 senelik bir imza attım. İmzalamadan önce hedeflerim vardı. İlk etapta Westerlo Kulübü'nü daha iyi seviyelere getirmek ve faydalı olmak istiyorum" dedi.
"UĞURCAN VE ALTAY İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA AVRUPA'YA TRANSFER OLUR"
Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın da performanslarını değerlendiren Bolat, "Hepsiyle birebir tanışıyorum ve idmanlarda birlikte çalıştık. Hepsi iyi kaleciler. Takımlarında göstermiş oldukları performans da ortada. En kısa zamanda inşallah Avrupa'ya transfer olurlar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Doğan da Fransa'da iyi performans sergiliyor. Umarım kısa zamanda Avrupa'ya transfer olurlarsa iyi performanslar sergileyecekler" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı...
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için YENİ açıklama!
EYT SON DAKİKA: Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinan Bolat: Uğurcan ve Altay inşallah en kısa zamanda Avrupa'ya transfer olur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA