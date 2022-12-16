Yaş operasyonu!

35 yaş ortalamalı Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü tempo sorunu yaşanacağı gerekçesiyle aynı anda ilk 11'de oynatmayı düşünmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gençlerdenYusuf'u 10 numara pozisyonunda, Barış Alper'i forvette görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü ise dönüşümlü olarak ekonomik kullanacak. Toulouse ile oynanacak son hazırlık maçında Mertens'in ileri uçta ve Yusuf'un da Belçikalı yıldızın arkasında görev yapması bekleniyor. Bu ikilinin performansına göre ligdeki İstanbulspor maçı 11'i belli olacak.10 gündür Antalya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu gece İstanbul'a dönüyor. Sarı-kırmızılı takım Belek kampındaki son hazırlık maçını Fransız temsilcisi Toulouse ile oynayacak. 17:00'deki mücadele Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.