Trabzonspor’da Djaniny, Larsen, Denswil ve Bardhi için kapı açık

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı sonrası bazı oyuncuların bireysel performansındaki memnuniyetsizliğini dile getirmesi geniş yankı bulmuştu. Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Takımdan ayrılanlar olursa transfer yaparız. Maaş bütçesini 30 milyon Euro'ya çekeceğiz" şeklindeki sözleri kadroda büyük bir değişiklik yaşanacağı algısı oluşturdu. Bordo-mavili teknik heyet, ocak ayı için rapor hazırlarken birçok oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi.