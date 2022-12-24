Flaş gelişme! Alexander Sörloth transferi bitti

Leipzig'de istediği forma şansını bulamayan Alexander Sörloth kiralık olarak Real Sociedad ile güzel bir sezon geçiriyor.Alman ekibinde düşünülmeyen Alexander Sörloth'un sezon sonunda bonservisinin alınmasına karar verildi.Leipzig'in planları arasında yer almayan oyuncunun sezon sonunda tapusuyla İspanyol ekibine imza atması bekleniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH SOCİEDAD'A GERİ DÖNDÜ

Akşam'ın haberine göre Real Sociedad ikinci kez kiraladığı Alexander Sörloth'un bu kez bonservisini alıyor.Leipzig'in planları arasında yer almayan oyuncunun sezon sonunda tapusuyla İspanyol ekibine imza atması bekleniyor.

SÖRLOTH'UN SOCIEDAD'DAKİ MAAŞI

Kariyerine La Liga'da devam eden Alexander Sörloth Real Sociedad'da 2 milyon euro maaş alıyor.

20 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Sörloth'un ismi Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmıştı. 26 yaşındaki futbolcu 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuş, Bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.

TRABZONSPOR İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Alexander Sörloth kariyerindeki en büyük patlamayı Trabzonspor'da yaptı. 2019-2020 sezonunun başında Crystal Palace'tan kiralanan golcü oyuncu Bordo Mavili formayla toplamda 49 maça çıktı ve 33 gol atıp 11 asist yaptı.Alexander Sörloth'un bu performansı kısa süre için Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sörloth 2020-2021 sezonunda Leipzig'e transfer oldu.

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sörloth 5 Aralık 1995; Trondheim), santrfor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. RB Leipzig'den kiralık olarak La Liga takımlarından Real Sociedad'da forma giymektedir.Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sørloth Temmuz 2013'te Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı.Rosenborg'la ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Crusaders FC karşısında çıkan Sørloth 7-2 biten maçta 12 dakika sahada kaldı ve takımının 6'ncı golünü kaydetti.2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi.Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken futbolcu 6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.Burada 38 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı.Midtjylland'da 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu.Premier Lig'de toplamda 16 maça çıktı ve gol atamadı.2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı. Ağustos 2019'da, 750 bin avro kiralama bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı.Trabzonspor'da oynarken King of The North, yani Kuzeyin Kralı lakabını almıştı. (Fotomaç)