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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Demir altın gibi parladı

Demir altın gibi parladı

Geçen hafta Beşiktaş’a boyun eğen Mavi Şimşekler dün evinde konuk ettiği İstanbulspor’u topa tuttu

Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisine geçen hafta Beşiktaş karşısında son veren Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'a gol yağdırıp kendine geldi: 6-0. 28. dakikada kazanılan penaltıda Belhanda'nın atışını kaleci Jensen kurtardı. Ancak hakem Mete Kalkavan, VAR kararıyla kalecinin ihlal yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Belhanda bu kez ağları buldu. Ev sahibi takım ikinci yarıda coştu… 49'da Yusuf Sarı, 55'te ise Onyekuru farkı üçe çıkardı. 45'te Ndiaye penaltıdan skoru 4-0 yaptı. 79'da bir kez daha sahneye çıkan Onyekuru, takımının 5. golünü kaydederken, 82'de Gökhan Töre skoru ilan etti. Geçen hafta Kasımpaşa galibiyetiyle umutlanan İstanbulspor ise ağır bir yenilgi aldı.

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Demir altın gibi parladı
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