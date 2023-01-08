Arda Turan’a İspanya’da sevgi gösterisi! Atletico Madrid - Barcelona maçını yerinde izledi...

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'e konuk oldu. Haftanın maçında Katalan ekibi, Ousmane Dembele'nin 22. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı izlemeye gelen isimler arasında tanıdık bir yüz vardı. Kariyerinde hem Atletico Madrid hem de Barcelona forması giyen Arda Turan, dev mücadeleyi izlemek için Wanda Metropolitana'daki yerini aldı.