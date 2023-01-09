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Giriş Tarihi: 9.1.2023 17:57

Atletico Madrid, Arda Turan'ı unutmadı

AA
Atletico Madrid, Arda Turan’ı unutmadı

Atletico Madrid kulübü, 2011-2015 yılları arasında 178 kez formasını giyen eski futbolcu Arda Turan'a plaket verdi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçına davet edilen Arda Turan, karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Enrique Cerezo tarafından, kırmızı-beyazlı ekipte oynadığı maçlara atfen bir plaket aldı.

Atletico Madrid kulübü, Civita Metropolitano Stadyumu'nda Cerezo'nun Arda Turan'a plaket verme anının görüntülerini basınla paylaşarak, stattaki Atletico Madrid taraftarlarının "takımın efsanelerinden Arda Turan'a alkışlarıyla saygısını sunduğunu" ifade etti.

Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamlamıştı.

Arda, toplamda 22 gol attığı Atletico Madrid formasıyla 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.

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Atletico Madrid, Arda Turan'ı unutmadı
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