Yıldız isim gitti, Cengiz Ünder geldi! İstanbul devi Galatasaray ümitlerini tüketmişken transferi bitirdi...

Cengiz Ünder'in Marsilya macerası Tudor'un gelişiyle adeta kâbusa dönüştü. Düzenli forma şansı bulamayan milli yıldız için Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girmişti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder beklediği teklifi alamazken oyuncuya Süper Lig kapıları ardına kadar açıldı.

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİNİN ÖNÜ AÇILDI

Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamayan Cengiz Ünder, sezonu Marsilya'da da tamamlamak istemiyor. Düzenli forma giymek isteyen başarılı futbolcunun Türkiye'ye geri dönme olasılığı bir hayli arttı. Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ise Cengiz Ünder transferinin adeta önünü açtı.

CENGİZ ÜNDER GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Yunus Akgün'ü Haji Wright transferi kapsamında sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralamaya hazırlanan Galatasaray, oyuncusunun yerini Cengiz Ünder ile dolduracak. Milli futbolcu Cengiz Ünder de en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

MARSİLYA İLE TEMASLAR BAŞLIYOR

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in kiralanması için Marsilya ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi. Oyuncunun Marsilya'nın bu sezonki planları arasında yer almaması ve Cengiz Ünder'in düzenli forma giymek istemesi transferin önünü açıyor.

Önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder transferiyle ilgili resmi adımların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Akşam)