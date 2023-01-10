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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:29 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:30

Yıldız isim gitti, Cengiz Ünder geldi! İstanbul devi Galatasaray ümitlerini tüketmişken transferi bitirdi...

Yıldız isim gitti, Cengiz Ünder geldi! İstanbul devi Galatasaray ümitlerini tüketmişken transferi bitirdi...

Cengiz Ünder 5,5 yıl aranın ardından Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan milli futbolcumuzun transferinde çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Önceliği Avrupa olan ancak beklediği teklifi alamayan Cengiz Ünder, Galatasaray'a 6 aylık imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Cengiz Ünder'in Marsilya macerası Tudor'un gelişiyle adeta kâbusa dönüştü. Düzenli forma şansı bulamayan milli yıldız için Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girmişti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder beklediği teklifi alamazken oyuncuya Süper Lig kapıları ardına kadar açıldı.

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİNİN ÖNÜ AÇILDI
Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamayan Cengiz Ünder, sezonu Marsilya'da da tamamlamak istemiyor. Düzenli forma giymek isteyen başarılı futbolcunun Türkiye'ye geri dönme olasılığı bir hayli arttı. Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ise Cengiz Ünder transferinin adeta önünü açtı.

CENGİZ ÜNDER GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Yunus Akgün'ü Haji Wright transferi kapsamında sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralamaya hazırlanan Galatasaray, oyuncusunun yerini Cengiz Ünder ile dolduracak. Milli futbolcu Cengiz Ünder de en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

MARSİLYA İLE TEMASLAR BAŞLIYOR
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in kiralanması için Marsilya ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi. Oyuncunun Marsilya'nın bu sezonki planları arasında yer almaması ve Cengiz Ünder'in düzenli forma giymek istemesi transferin önünü açıyor.

Önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder transferiyle ilgili resmi adımların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Akşam)

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Yıldız isim gitti, Cengiz Ünder geldi! İstanbul devi Galatasaray ümitlerini tüketmişken transferi bitirdi...
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