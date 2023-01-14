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Giriş Tarihi: 14.1.2023 10:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Juan Mata'dan resital şov! 2 dakikada 2 gol...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Juan Mata’dan resital şov! 2 dakikada 2 gol...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen İspanyol yıldız, 120 saniyede 2 gol birden atarken Aslantepe’de ağları sarsan 100. farklı oyuncu oldu.

Cezalı Dries Mertens'in yokluğunda 11'e giren Juan Mata, forma şansını iki golle değerlendirmesini bildi. İlk yarıda Dubois'in ortasını kafayla ağlara yollayan Mata, devre olmadan uzatmada İcardi'nin kaleci Erce'den dönen şutunu fırsatçılığını konuşturup tamamladı.

Duble yapan 34 yaşındaki İspanyol maestro, Hatayspor karşısında maçı çözdü. Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gol atmayı başaran 100. farklı oyuncu oldu. Mata ayrıca 2017'de Manchester United forması ile Leicester City'ye attığı iki golün ardından ilk kez bir maçta duble yaptı.

'ÇOK SEVIYORUM'
Karşılaşmadan önce eski meslektaşı Fernando Muslera ile kucaklaşan ve bir süre sohbet eden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Muslera'yı çok seviyorum. Şampiyonluk yarışında her oyuncunun önemi var ama bunlar benim konularım değil. Ben kendi derdime düşmüşüm. Yapacağımız transferlerle işleri düzeltmeye çalışacağız" diye konuştu.

GOL OLUP YAĞIYOR!
ASLAN evinde oynadığı son 7 lig maçında en az iki gol buldu. Sarıkırmızılılar, beş galibiyetini 2-1 alırken Alanya ile de 2-2 berabere kaldı. Cimbom dün de farka ulaşarak gol yağmuruna devam etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Juan Mata'dan resital şov! 2 dakikada 2 gol...
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