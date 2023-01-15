Aboubakar ile birlikte Boupendza da listemizde

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maç sonrası transfere yönelik açıklamalar yaptı: "Weghorst takımdan gitti. Son 2 senedir yaptığımız transferler ortada. Birçok yıldızı kazandırdık. Taraftarımızın şüphesi olmasın. Gidenin yeri dolacak. Aboubakar'ın çok büyük hizmetleri oldu ve gündemimizde yer alıyor.3 bölgeye transfer düşünüyoruz. Hocanın öncelikli hedefi, takım içerisindeki oyuncuların performansını yukarıya çekmesi."Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar ile 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Al Nassr'ın son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacağı bildirildi. İki dönem Kartal'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Aboubakar, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı.