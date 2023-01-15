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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Aboubakar ile birlikte Boupendza da listemizde

Aboubakar ile birlikte Boupendza da listemizde
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maç sonrası transfere yönelik açıklamalar yaptı: "Weghorst takımdan gitti. Son 2 senedir yaptığımız transferler ortada. Birçok yıldızı kazandırdık. Taraftarımızın şüphesi olmasın. Gidenin yeri dolacak. Aboubakar'ın çok büyük hizmetleri oldu ve gündemimizde yer alıyor. Sözleşmesini çözmesini bekliyoruz. Oradaki durumu netleşince bakacağız. Ayrıca Boupendza da listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış ve başarılı olmuş bir futbolcu. 3 bölgeye transfer düşünüyoruz. Hocanın öncelikli hedefi, takım içerisindeki oyuncuların performansını yukarıya çekmesi."

İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar ile 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Al Nassr'ın son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı. Bugün sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan 30 yaşındaki forvetin, feshin gerçekleşmesinin ardından en geç salı İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacağı bildirildi. İki dönem Kartal'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Aboubakar, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı.

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Aboubakar ile birlikte Boupendza da listemizde
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